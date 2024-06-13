تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 920 شاحنة و635 سيارة، وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 460 شاحنة و621 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع، 460 شاحنة و14 سيارة.

تداول 3650 طن بضائع و450 شاحنة بميناء نويبع

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي الرياض، ALCUDIA EXPRESS ، DRAGON فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الرياض والحرية 2 وغادرت ثلاث سفن وهى أمل، الرياض وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 3650 طن بضائع و450 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 4635 راكبا بموانيها.

جدير بالذكر أن وزير النقل الفريق كامل الوزير، زار مشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي للميناء والذي تم الانتهاء منه بإضافة إمتداد للحاجز بطول 1420م الشهر الماضي، وكذلك تم تفقد موقع مشروع محطة تداول البضائع الصب الجاف والتي يبلغ أطوال الأرصفة بها حوالى 600 م وبعمق 17 مترا وساحة خلفية تبلغ مساحتها حوالى 270 ألف م2، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400 م.

ويهدف إنشاء حاجز الأمواج الغربي إلى خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحي للميناء وتقليل معدلات الاطماء، وبعدها توجه الوزير لموقع مشروع المحطة متعددة الأغراض "تحيا مصر 2" والتي ستصل أطوال الارصفة بها إلى حوالى 3400 م وبعمق 18 مترا يؤهلها لاستقبال سفن الشحن العملاقة هذا وستضم المحطة ساحة خلفية مقدرة بحوالي 2.2 مليون م2، حيث وجه الوزير بان يستخدم الناتج من اعمال تعميق الممر الملاحي في عمليات الردم التي تتم في انشاء المحطة مما سيساهم في تقليل تكاليف انشاء المحطة.