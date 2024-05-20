الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشاط يعرب عن تضامن الشعب اليمني وحكومته مع إيران

الرئيس الإيرني إبراهيم
الرئيس الإيرني إبراهيم رئيسي

أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة أنصار الله في اليمن مهدي المشاط، أن اليمن قيادة وشعبا يقف إلى جانب الشعب الإيراني وقيادته في الظروف الصعبة التي يمر بها.

وقال المشاط: "إننا نتابع بقلق شديد الحادثة التي أصابت الطائرة التي تقل الرئيس إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعددا من المسؤولين الإيرانيين".

هذا وتعرضت طائرة هليكوبتر كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومسؤولين آخرين لحادث جراء هبوط قسري في محافظة أذربايجان الشرقية بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفور وقوع الحادث هرعت فرق الإنقاذ والطوارئ إلى منطقة سقوط الطائرة المروحية وبدأت عمليات البحث.

وتتواصل عمليات البحث لكن سوء الأحوال الجوية يؤخر جهود قوات الطوارئ علما أن السلطات المختصة استخدمت أيضا عدة طائرات من دون طيار من أجل عمليات البحث.

وأعلن التلفزيون الرسمي بعد ظهر الأحد عن وقوع "حادث صعب" لطائرة مروحية كانت تقل رئيسي إضافة إلى مسؤولين آخرين بينهم وزير الخارجية أمير حسين عبد اللهيان.

هذا وقال مراسل RT مساء يوم الأحد إن الهلال الأحمر الإيراني فند الأنباء التي تفيد بالعثور على حطام مروحية الرئيس الإيراني.

كما أوضح محسن منصوري المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني أن فرق الإنقاذ تواصل البحث حتى شعاع كيلومترين من منطقة الحادثة، متمنيا أن "تصل أخبار سارة إلى المواطنين في أقرب وقت".

جدير بالذكر أن وكالة "تسنیم" الإيرانية قالت نقلا عن قائد قوات الحرس الثوري في محافظة أذربايجان الشرقية، إنه تم تحدید الموقع الدقیق للمروحیة.

 

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