الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عسيلة لـ"الشاهد": استطعنا بأدواتنها الإعلامية تأكيد السردية المصرية بشأن الحرب على غزة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والدكتور صبحي عسيلة

قال الدكتور صبحي عسيلة، رئيس وحدة الرأي العام بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المجتمع المصري ثري وغني بقضاياه الاجتماعية والسياسية، وهذا مايفسر الاهتمام الإعلامي بمصر وموضوعاتها ومادة إعلامية وكنز للإعلاميين.

وأضاف “عسلية”، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور": "أذكر إعلامي عربي مرة قالي أنا بتعب عشان أعمل موضوع عن بلدي، إنما لما باجي مصر وابص من البلكونة بعمل موضوع".

وتابع: هذه هي مصر وهذا هو قدر مصر، فمصر فعلا سوق للإعلاميين، وكل هذا كان يستفيد منه آخرون، قبل ولادة "القاهرة الإخبارية" والقنوات المصرية على شاكلة "إكسترا نيوز"، مؤكدا أن مصر من خلال الإعلام والدراما والسينما، استطاعت ترسيخ السردية المصرية وملكت ناصيتهم بشكل كبير وتستطيع إبداء الكلمة المصرية.

وواصل: "شهدنا مسلسل ( مليحة) في شهر رمضان الماضي، وهو مايفسر امتلاك مصر أكثر من أداة في تأكيد السردية المصرية والموقف المصري، طول الوقت، والإعلام ليس فقط في الأخبار ولكن لدينا أدوات تبث عن طريق الإعلام منها الدراما كما شهدنا في مليحة".
 

صبحي عسيله الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز السردية المصرية

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