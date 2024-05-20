الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عسيلة لـ"الشاهد": لولا "القاهرة الإخبارية" لاستطاعت إسرائيل بث أكاذيبها

الدكتور صبحي عسيلة
الدكتور صبحي عسيلة

قال الدكتور صبحي عسيلة، رئيس وحدة الرأي العام بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن تقديم مادة إعلامية بصوتك يجعل من يستقبلها يتكلم لغتك، ويتعلمها أيضا، حتى نفهم الرسائل الإعلامية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن "هذا ما يفسر بدايات قناة الجزيرة، وفتح الشاشات طول الوقت، وتراجع متابعات ومشاهدات (السي إن إن العربية) بسبب نقل قناة الجزيرة.

وتابع: "القاهرة الإخبارية، تنقل أخبارا عن مصر من مصادر حصرا، سواء من رفح أو غيره، لولا قناة القاهرة الإخبارية، لاستطاعت إسرائيل بث أكاذيبها حول منع مصر دخول المساعدات وذلك لوجود القناة على مدار الساعة هناك وهي ترصد الصورة بمجملها وتفاصيلها".

وواصل: "لو القناة ليست موجودة لكانت الرواية أصبحت منقوصة وغير مكتملة وغير حقيقية، ولاستطاعت إسرائيل بث أكاذيبها كما يحلو لها، إضافة إلى المصادر والتي تنقل حقيقة مايحدث، مشيدا بشعار "القاهرة الإخبارية" وهو ( القاهرة عاصمة الخبر)، وهو ده السوق، لأنه بالنظر إلى 70% من المادة المعروضة في القنوات الإخبارية الأخرى عن مصر".

صبحي عسيله الشاهد برنامج الشاهد الباز القاهرة الإخبارية

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