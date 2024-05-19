"الغيرة القاتلة".. فارس يدفع حياته ثمن كره ربة منزل لحماتها بالقليوبية

الغيرة القاتلة كانت كلمة السر في جريمة قرية كفر عطالله التابعة لمركز ومدينة بنها بعد أن اقدمت ربة منزل على تنفيذ خطة شيطانية لحرق قلب عمتها "أخت والدها" وحماتها.

استيقظ الطفل فارس صباح يوم الجريمة لكي يلقى مصيره علي يد زوجة شقيقه بسب الغيرة حيث قامت المتهمة باستدراج الطفل إلى داخل شقتها وقامت بخنقة وكتم أنفاسه والقائه من الطابق الثاني لاخفاء جريمتها ولكن القدر كشف أمرها.

الفتاة صاحبة الـ21 عامًا شرحت كافة تفاصيل الجريمة أمام رجال التحقيق من مباحث القليوبية حيث قالت المتهمة زوجة شقيق المجني عليه أنها قامت باستدراج الطفل إلى داخل شقتها وقامت بخنقة وكتم أنفاسه والقائه من الطابق الثاني وعللت سبب ذلك إلى الغيرة.

أقوال المتهمة كارثية وصادمة حيث استكملت قائلة أنها فعلت ذلك لحرق قلب عمتها والانتقام منها لكثرة الخلافات العائلية بينهما وتم التحفظ على المتهمة بعد اعترافها بارتكاب الواقعة.

بداية اكتشاف الواقعة عندما تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد بتقدم طبيبة بالوحدة الصحية بقرية كفر عطالله بمدينة بنها باكتشافها خلال الكشف على جثة طفل إدعاء سقوط من علو بمنزله أن وفاة المجني عليه كانت نتيجة «اسفكسيا الخنق».

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وتبين من خلال التحريات بتقدم طبيبة بالوحدة الصحية بقرية كفر عطالله ببلاغ يفيد بمصرع «فارس. أ. ح» 8 سنوات كان نتيجة إلى «اسفكسيا الخنق» وبوجود شبهة جنائية.

وبمناقشة أم الطفل وتدعى «ح. ص» 47 سنة عما إذا كانت هناك ثمة خلافات مع أحد من الاقارب أو الجيران افادت بأنه لا يوجد خلافات مع أحد إلا خلاف واحد مع زوجة شقيقه وهى خلافات عائلية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.