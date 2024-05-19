لخلاف على مخدرات.. المشدد 7 سنوات لديلر قتل شخصًا بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها (الدائرة الثالثة) بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لعامل وبراءة الثاني، لاتهامه بـقتل شخص خلال مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على ثمن المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 29879 لسنة 2023 جنايات مركز شبين القناطر والمقيدة برقم 3159 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين "محمد ي ح"، 34 سنة، عامل، ومقيم كوم السمن بشبين القناطر، و"محمد ع إ"، 23 سنة، ومقيم ذات العنوان، لأنهم في تاريخ سابق على 18/9/2023 بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، قتلوا المجني عليه صالح إبراهيم عبد الرحمن ذكي محمد، عمدًا.

وتابع أمر الإحالة أنه حال توجه المجني عليه إلى المتهم الأول لشراء بعض المواد المخدرة لتعاطيها، فأعطاه الأخير لفافة لتعاطيها، إلا أنه فوجئ بعدم توافر مبالغ نقدية بحوزته، فهم المتهم متعديًا عليه بالضرب مستخدمًا في ذلك سلاح أبيض "مطواة" بأن سدد له طعنه استقرت بالصدر من الجانب الأيسر فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الواقعة للشد من أزره ومعاونته على الهرب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز المتهم الأول بغير ترخيص سلاحًا أبيض "مطواة".