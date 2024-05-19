الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

علي الحجار يجرى البروفات النهائية لحفل أعمال الشريعى بالأوبرا (صور)

الحجار خلال البروفات
الحجار خلال البروفات

يجري الفنان الكبير علي الحجار، رفقة المايسترو تامر غنيم والفرقة الموسيقية، حاليا البروفات النهائية الخاصة بحفل أعمال الموسيقار القدير الراحل عمار الشريعي، المقرر إقامته مساء غدا الإثنين على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد.

علي الحجار يجرى البروفات النهائية لحفل أعمال الشريعى بالأوبرا 

واتفق الحجار مع المايسترو تامر غنيم، على تقديم برنامج فني مميز للجمهور خلال الحفل يضم باقة من الروائع التى قدمها خلال مشواره وهي "ما تمنعوش الصادقين"، "لو مش حتحلم"، "أبو زيد"، "أيام"، "حوا وآدم"، "ليلى ويا ليلى"، "حدائق الشيطان"، "أنتِ طلعتيلى منين"، "مبسوطين"، و"هنا القاهرة".

ووضعت إدارة الحفل العديد من الشروط الخاصة لدخول الجمهور الحفل وهى:

ـ الأوبرا المصرية غير مسئولة عن التذاكر، التي يتم شراؤها عن طريق أي مصادر أخرى.

ـ تفتح الأبواب لدخول الجمهور لمسرح الحفل في تمام الساعة السابعة والنصف، على أن ينطلق الحفل الساعة الثامنة والنصف مساءً.

ـ برجاء الالتزام بالزي اللائق والفورمال "بدلة وكرافته" بدار الأوبرا المصرية
الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

ـ ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.
غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه وتسلم تذكرته.

ـ ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ـ ممنوع التصوير.

برنامج حفل أعمال الموسيقار عمار الشريعي بالأوبرا 

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، بمشاركة الفنان الكبير محمد الحلو الذي يحيي الفاصل الأول من الحفل، ويسبقه فاصل غنائي لكلا من صوليست عازفة الماريمبا الشهيرة نسمة عبدالعزيز، وكورال الأطفال، بالإضافة إلى نجوم الأوبرا، هم: المطربين أميرة أحمد، نهى حافظ، محمد حسن، حنان عصام، أنغام مصطفى، رحاب عمر، ويقدم كلا منهم أغنية من أعمال الشريعي.

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برنامج حفل أعمال الموسيقار عمار الشريعي بالأوبرا علي الحجار يجرى البروفات النهائية لحفل أعمال الشريعى بالأوبرا علي الحجار حفل أعمال عمار الشريعي بالأوبرا علي الحجار بالأوبرا

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