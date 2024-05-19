نهائى الكونفيدرالية.. أحمد حمدى يمنح الزمالك هدف التقدم على نهضة بركان

منح أحمد حمدي هدف التقدم لصالح الزمالك أمام نهضة بركان في إياب نهائي الكونفيدرالية.

بدأ الزمالك بضغط قوي من بداية المباراة، وشهدت الدقيقة الثالثة تسديدة من داخل منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بدفاعات الفريق المغربي.

وفي الدقيقة الخامسة تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق نبيل عماد مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة السادسة، ارتباك دفاعي في منطقة الجزاء لصالح نهضة بركان بعد تصويبة من زيزو ارتطمت بالدفاع ومن ثم وصلت إلى نداي الذي سدد رأسية أنقذها حارس المرمى ببراعة.

في الدقيقة الثامنة توقفت المباراة بعد إصابة حمزة حمياني حارس نهضة بركان.

في الدقيقة 16 سقوط سيف الدين الجزيري داخل منطقة الجزاء لكن حكم المباراة أمر باستمرار اللعب.

كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الزمالك من ركلة حرة عن طريق زيزو لكن شتتها الدفاع بنجاح.

أحمد حمدي تمكن من تسجيل هدف التقدم لصالح الزمالك في الدقيقة 23 بعد تمريرة رائعة من أحمد سيد زيزو وتسديدة من أحمد حمدي داخل منطقة الجزاء في الشباك.

تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان في نهائي كأس الكونفيدرالية

أما عن تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان في نهائي كأس الكونفيدرالية، فشهد تواجد التونسي سيف الدين الجزيري في قيادة خط الهجوم.

وجاء تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان في نهائي كأس الكونفيدرالية كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبدالمجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي – إبراهيما نداي – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري.

وجاء تشكيل نهضة بركان على النحو الآتي:

حراسة المرمى: حمزة حمياني.

الدفاع: حمزة الموساوي - إيسوفو دايو – عبدالحق عسال – عادل تاحيف.

الوسط: أيوب خيري – محمد المرابط – ياسين لبحيري.

الهجوم: يوسف مهيري – فاليري بول باسيين - يوسف الفحلي.

وعلى مقاعد البدلاء يجلس:

حراسة المرمى: أمين الوعد.

الدفاع: أمين المصواب.

الوسط: مامادو كامارا – كلاود جنولو – حمزة السمومي – رضا حاجي.



