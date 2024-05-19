نهائي الكونفدرالية 2024.. دخلة جمهور الزمالك قبل انطلاق مباراة نهضة بركان (فيديو)

قدمت جماهير نادي الزمالك، لوحة فنية إبداعية في مدرجات ستاد القاهرة قبل انطلاق مباراته أمام نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز نهضة بركان بهدفين مقابل هدف.

بدأ الزمالك بضغط قوي من بداية المباراة، وشهدت الدقيقة الثالثة كثر من تسديدة من داخل منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بدفاعات الفريق المغربي.

وفي الدقيقة الخامسة تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق نبيل عماد مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة السادسة، ارتباك دفاعي في منطقة الجزاء لصالح نهضة بركان بعد تصويبة من زيزو ارتطمت بالدفاع ومن ثم وصلت إلى نداي الذي سدد رأسية أنقذها حارس المرمى بببراعة.

في الدقيقة الثامنة توقفت المباراة بعد إصابة حمزة حمياني حارس نهضة بركان.

وجاء تشكيل نهضة بركان على النحو الآتي:

حراسة المرمى: حمزة حمياني

الدفاع: حمزة الموساوي - إيسوفو دايو – عبد الحق عسال – عادل تاحيف

الوسط: أيوب خيري – محمد المرابط – ياسين لبحيري

الهجوم: يوسف مهيري – فاليري بول باسيين - يوسف الفحلي

وعلى مقاعد البدلاء يجلس:

حراسة المرمى: أمين الوعد

الدفاع: أمين المصواب

الوسط: مامادو كامارا – كلاود جنولو – حمزة السمومي – رضا حاجي

تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية

أما عن تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية، فشهد تواجد التونسي سيف الدين الجزيري في قيادة خط الهجوم.

وجاء تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي – إبراهيما نداي – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويحتاج الزمالك الذي خسر مباراة الذهاب 1- 2 للفوز بهدف دون رد أو الفوز بفارق هدفين إذا سجل نهضة بركان هدفًا أو أكثر للتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه واستعادة الألقاب الإفريقية بعد غياب أربع سنوات منذ الفوز بالسوبر الإفريقي عام 2020.



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