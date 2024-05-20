أسعار الفراخ البيضاء والبيض فى بورصة الدواجن والأسواق اليوم الإثنين 20-5-2024

يشغل بال محبين الدواجن معرفة أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 20-5-2024، حيث واصل سعر الفراخ البيضاء اليوم ارتفاعات في داخل بورصة الدواجن وبالمحال التجارية لليوم الثالث على التوالي، إذ أن صعد سعر الفراخ البيضاء بنحو قيمة 5 جنيهات للكيلو الواحد، بينما استقر متوسط أسعار البيض اليوم بمختلف أنواعه عقب آخر انخفاض، وذلك طبق تحديثات بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 20-5-2024

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير سعر الدواجن اليوم الإثنين، وسعر كرتونة البيض.

سعر الفراخ البيضاء اليوم الإثنين

ارتفع متوسط سعر الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 20 مايو 2024 داخل المحال وبورصة الدواجن ليسجل التالي:

سعر الفراخ البيضاء اليوم الإثنين داخل بورصة الدواجن: 86 جنيهًا.

سعر الفراخ البيضاء اليوم الإثنين داخل المحال التجارية: 96 جنيهًا.

سعر الفراخ الأمهات اليوم الإثنين

ارتفع متوسط سعر الفراخ الأمهات اليوم الإثنين 20 مايو 2024 داخل المحال وبورصة الدواجن ليسجل التالي:

سعر الفراخ الأمهات اليوم الإثنين داخل بورصة الدواجن: 78 جنيهًا.

سعر الفراخ البيضاء اليوم الإثنين داخل المحال التجارية: 88 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي اليوم الإثنين

ارتفع متوسط سعر الفراخ البلدي اليوم الإثنين 20 مايو 2024 داخل المحال وبورصة الدواجن ليسجل التالي:

سعر الفراخ البلدي اليوم الإثنين داخل بورصة الدواجن: 110 جنيهات.

سعر الفراخ البلدي اليوم الإثنين داخل المحال التجارية: 120 جنيهًا.

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أسعار البيض اليوم

يسجل سعر البيض في مصر اليوم الإثنين استقرار ملحوظ عقب هبوط كبير علي مدار الأيام القليلة الماضية، لكي اسجل كرتونة البيض قيمة 118 جنيها للأبيض والبيض الأحمر مبلغ 125 جنيها والبيض البلدي حوالي 130 جنيها للكرتونة.