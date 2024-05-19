محافظ الشرقية: الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بتقديم خدمات متميزة لذوى الهمم

أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتقديم خدمات متميزة لذوي الهمم بمختلف المجالات؛ إيمانًا بأهمية هذه الفئة واستمرار دعمها ودمجها في المجتمع، لإعداد مجتمع دامج، خالٍ من الحواجز، يضمن التمكين والحياة الكريمة للأشخاص ذوي القدرات الخاصة وأسرهم.

وقال المحافظ- في بيان اليوم الأحد- إنه في إطار هذا الاهتمام وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، نظمت لجنة ذوى الهمم بديوان عام المحافظة، زيارة لطلاب وطالبات مدرسة شيبة للتربية الفكرية، لمتحف ومنطقة آثار تل بسطا بالزقازيق، موضحًا أن الزيارة تضمنت ورش تلوين ورسم وكتابة الأسماء باللغة المصرية القديمة، وجولة إرشادية بالمنطقة الأثرية وقاعة العرض المتحفي، برفقة أحد المرشدين بالمتحف.

وفي سياق آخر، قال المحافظ إن المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والوحدات المحلية واصلت تلقي طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء تنفيذًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الصادرة بهذا الشأن، وبلغ عدد الطلبات المقدمة حتى الآن 6036 طلبًا.



وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم كل التيسيرات للمواطنين لتقديم طلبات التصالح، للاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم القانونية والدخول تحت مظلة القانون، موضحًا أن إدارة المتغيرات المكانية بالديوان العام والمراكز تقوم بفحص الطلبات وإجراء المعاينات وإصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبة من الإدارات الهندسية وإدارات التخطيط العمراني وإدارة أملاك الدولة؛ لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة يتقدم بها المواطن بملفات التصالح تسهيلًا على المواطن وتسريعًا لوتيرة العمل.



وأشار إلى أن المتغيرات المكانية تعمل على استخراج 6036 شهادة بيانات تم التقديم عليها من المواطنين؛ لاستكمال إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون، من بينها 5778 طلبًا من خلال شباك المنظومة الإلكترونية بالمراكز التكنولوجية، و77 طلبًا من البوابة الإلكترونية للمحليات، و181 طلبًا عن طريق تطبيق الهاتف المحمول.

وعلى جانب آخر، قامت وحدات تكافؤ الفرص (الداعمة للمرأة) بمحافظة الشرقية بتنفيذ 7 ندوات دينية وتوعوية وثقافية بعدة مراكز، استهدفت السيدات وطالبات المدارس، وتناولت موضوعات: (وسائل تنظيم الأسرة – ترشيد الاستهلاك والتلوث التكنولوجي - رعاية حقوق المسنين - حسن الخلق وكيفية التعامل مع كبار السن – بث روح القيم الأخلاقية في نفوس أبنائنا - المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات - الحج وأركانه والشروط الواجب توافرها في الأضحية).