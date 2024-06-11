«خماسية اليابان» تطيح بـ كوبر من تدريب منتخب سوريا

أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب سوريا، الثلاثاء، عن استقالته من منصبه مديرًا فنيًا لـ"نسور قاسيون" بشكل رسمي.

كان منتخب سوريا فشل في التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن قارة آسيا بهزيمة ثقيلة خارج أرضه أمام اليابان بخماسية نظيفة.

وأكد كوبر أن مباراة اليابان هي المباراة الأخيرة له في منصبه، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، قائلًا: "كنت سعيدًا جدًا بالعمل مع هؤلاء اللاعبين وبكل المساعدة التي تلقيتها من الاتحاد السوري لكرة القدم، كانوا متعاونين للغاية في كل ما طلبناه كجهاز فني، لكن أعتقد أنه بالنسبة لي كانت هذه المباراة هي نهاية المرحلة بالنسبة لي".

وأضاف: "أود أن أتقدم بالشكر للقائمين على الرياضة في سوريا، وكذلك لإدارة اتحاد كرة القدم لأنهم قدموا كل طاقتهم من أجل مساعدتنا.. للأسف هذه هي كرة القدم.. أشكر اللاعبين على المجهود الذي بذلوه، وأعتذر من الجماهير السورية لأنني كنت أتمنى أن أسعدهم.. أشكر الجميع على لحظات الفرح والحزن التي عشناها معًا.. حاولت تقديم أقصى ما يمكنني من جهد، حلمنا معًا وبذلنا جهدًا كبيرا".

وقال كوبر في رسالته للجماهير السورية: "لديكم الآن لاعبون جيدون للغاية، ولكنهم بحاجة إلى وقت أطول من أجل الانسجام وبناء منتخب قوي.. هذا المشروع الذي أطلقه الاتحاد بحاجة إلى وقت أطول.. وأتمنى لكم التوفيق في الأيام المقبلة".

ويضم الجهاز الفني لمنتخب سوريا بقيادة هيكتور كوبر، الأسطورة عصام الحضري كمدرب للحراس، إضافة لـ محمود فايز كمدرب مساعد.

وقاد كوبر سوريا لتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل للمرة الأولى إلى ثُمن نهائي بطولة كأس آسيا 2023 بقطر مطلع هذا العام، قبل الخروج على يد إيران بركلات الترجيح.