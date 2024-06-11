"صحة مطروح" تُنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى

أعلن الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن رفع درجة الاستعداد القصوى، استعدادا لاستقبال إجازة عيد الأضحى المبارك، ورفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات المحافظة.

_توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

قال وكيل الوزارة، إنه تم توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وأكياس الدم بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم التخزينية على مستوى المحافظة، وتواجد التخصصات الطبية وفرق التمريض طوال أيام العيد، لاستقبال أي حالات مرضية أو طارئة، كذلك توافر كافة الأمصال واللقاحات الوقائية: «العقرب، الثعبان، عقر الحيوان» وتوزيعه على أماكن تلقي الخدمة الصحية.

_انعقاد غرفة الأزمات

وأشار وكيل الوزارة إلى استمرار انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكافة المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فورا، بما يسهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات التابعة للمديرية.

_منافذ تقديم الخدمة الصحية

وأضاف سالم، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية في المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، والتأكيد على تواجد مدير المنشأة أو من ينوب عنه، وموافاة المديرية بجدول إشرافي لكل مستشفى وإدارة صحية، والتأكيد علي مديري المستشفيات والإدارات بمناظرة مصادر المياه والصرف والكهرباء والمصادر البديلة.

_جاهزية خزانات الأكسجين

أوضح وكيل وزارة الصحة، أنه تم التأكد من جاهزية خزانات الأكسجين، وعمل الصيانة الدورية لها وكذلك وجود الأكسجين الكافي لحالات الطوارئ، والتأكيد علي توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأطقم العلاجية لاستقبال حالات الطوارئ والحالات الحرجة وتقديم العلاج اللازم لها، مؤكدا انعقاد الغرف الوقائية بمديرية الشئون الصحية وكافة الإدارات الصحية وتشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنعة، والمجمدة، ومحلات الجزارة، وشوادر اللحوم والمجازر، والتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية، وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة.

_مراقبة نقل اللحوم

وأكد مراقبة نقل اللحوم في سيارات مستوفية للاشتراطات الصحية، مشددا على أنه سيتم تحرير محاضر للمخالفين، وعرضها على النيابة المختصة، وتشديد الرقابة على العاملين بمحلات بيع اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة، مشددا على مراقبة منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحلات الجزارة والتأكد من استيفائهم للاشتراطات الصحية والتزامهم بالممارسات الصحية أثناء تداول الأغذية، والتأكد من أنهم يحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.

وتابع وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه سيتم المرور على سلاسل السوبر ماركت، ومخازن ومصانع اللحوم، فضلا عن ثلاجات حفظ اللحوم وفحصها والتأكد من صلاحيتها واحتفاظها بخواصها الطبيعية وخلوها من علامات التلف وضبط غير الصالح منه، والمرور علي المتنزهات والملاهي وأماكن التجمعات والأماكن السياحية لمتابعة الأغذية المعروضة وطريقة عرضها والوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.