محافظ أسوان: تنفيذ مشروعات الرصف بالخطة الاستثمارية بنسبة تجاوزت الـ85%

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته لمديرية الطرق بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لإنهاء أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطرق الرئيسية والداخلية بمختلف المدن والمراكز ضمن الخطة الاستثمارية، وأيضًا داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد محافظ أسوان، أهمية قيام كل جهة بنهو مشروعاتها وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لها، لتكتمل بدخول عمليات الرصف ووضع اللمسات الجمالية في كل موقع ليجني مواطني المحافظة ثمار الجهود والإنجازات على أرض الواقع.

من جهته، أوضح المهندس أحمد الملواني، مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة، أنه وفقًا لتعليمات محافظ أسوان، يتم العمل على قدمٍ وساق لنهو الأعمال المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للرصف للعام المالي الحالي 2023/2024، والتي يصل إجمالي أطوالها إلى 50 كم، وباعتمادات 131.5 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ تجاوزت الـ 85%.

وأوضح أنه يتم العمل بكل المدن والمراكز لاستكمال أعمال الرصف للشوارع الرئيسية والداخلية، ومن بينها طريق كوم أمبو قبلى، والذي يصل طوله لمسافة 2.5 كم.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية، وبناءً على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين ورصف الطرق، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.