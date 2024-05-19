الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسوان: تنفيذ مشروعات الرصف بالخطة الاستثمارية بنسبة تجاوزت الـ85%

مشروع الرصف
مشروع الرصف

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته لمديرية الطرق بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لإنهاء أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطرق الرئيسية والداخلية بمختلف المدن والمراكز ضمن الخطة الاستثمارية، وأيضًا داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". 

وأكد محافظ أسوان، أهمية قيام كل جهة بنهو مشروعاتها وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لها، لتكتمل بدخول عمليات الرصف ووضع اللمسات الجمالية في كل موقع ليجني مواطني المحافظة ثمار الجهود والإنجازات على أرض الواقع. 

من جهته، أوضح المهندس أحمد الملواني، مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة، أنه وفقًا لتعليمات محافظ أسوان، يتم العمل على قدمٍ وساق لنهو الأعمال المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للرصف للعام المالي الحالي 2023/2024، والتي يصل إجمالي أطوالها إلى 50 كم، وباعتمادات 131.5 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ تجاوزت الـ 85%. 

وأوضح أنه يتم العمل بكل المدن والمراكز لاستكمال أعمال الرصف للشوارع الرئيسية والداخلية، ومن بينها طريق كوم أمبو قبلى، والذي يصل طوله لمسافة 2.5 كم.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية، وبناءً على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين ورصف الطرق، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية في هذا الشأن. 

محافظ أسوان الطرق الخطة الاستثمارية إنهاء الأعمال الرصف حياة كريمه

مواد متعلقة

محافظ أسوان يوجه برفع نواتج التراكمات من أعمال تطهير مصرف السيل

محافظ أسوان: الضرب بيد من حديد للقضاء على العشوائية والتعديات على حرم الطريق

محافظ أسوان يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

حشود في مقاهى أسوان لمتابعة مباراة الأهلي والترجى التونسي (صور)

توافد لمواطنى أسوان علي زيارة المتحف النوبي احتفالا باليوم العالمى للمتاحف (صور)

محافظ أسوان يلتقى وفد مدينة تشون تشين الصينية

إصابة 5 سودانيين فى انقلاب سيارة نقل بأسوان

188 عملية قلب دعمًا للمرضى غير القادرين بقرى ونجوع أسوان

الأكثر قراءة

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

القبض على خادمتين سرقتا فيلا غادة عبدالرازق بالمعادى

"القاهرة الإخبارية" تكشف آخر تطورات طائرة الرئيس الإيرانى المفقودة ومن على متنها

مسئول إيرانى: حياة الرئيس ووزير الخارجية فى خطر عقب حادث المروحية

"الداخلية الإيرانية" تكشف كواليس ما حدث فى طائرة إبراهيم رئيسى

تفاصيل تعرض طائرة الرئيس الإيرانى لحادث وقوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر العربية.. فى القمة

لواء.حمدى البطران

فى مديح العطس

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

د.أحمد الخميسى

كنا نغنى ذات يوم

أحمد بهاء الدين شعبان

الكيان الصهيونى النازى ومرضه العضال! «1»

ماجد حبته

مستمرون فى العدل الدولية

د. منى حلمى

لم يدرك عظمته النادرة

علي سعدة

عندما يتحالف الروتين والفساد ضد المواطن

صور

فى غياب والده.. محمد عدوية يستقبل عزاء والدته

افتتاح كأس الأمم الإفريقية للساق الواحدة

اكتشف عظمة الحضارة المصرية فى المتحف القومى للحضارات

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات ضخمة فى إسرائيل للمطالبة باستبدال حكومة نتنياهو.. غدًا

مسئول أمنى إسرائيلى: سموتريتش يقود تل أبيب إلى الخطر

ارتفاع شهداء الغارة الإسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين إلى 31 شهيدًا