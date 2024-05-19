الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسوان: الضرب بيد من حديد للقضاء على العشوائية والتعديات على حرم الطريق

الجولة
الجولة

واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية الصباحية بعدد من السويقات والمواقف داخل منطقة السيل، ومول سوان 2، من أجل الضرب بيد من حديد للقضاء على الإشغالات العشوائية والتعديات على حرم الطريق.

رفع كافة الإشغالات المتواجدة بمحيط موقف السيل

ومن جانبه أعطى محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالإزالة الفورية ورفع كافة الإشغالات المتواجدة بمحيط موقف السيل، والسويقة الجديدة، ومصادرة مختلف المضبوطات من الموازين أو الخضروات والفاكهة أو غيرها من السلع والمقتنيات الأخرى. 

ووجه محافظ أسوان تحذير شديد اللجهة للباعة الجائلين الغير ملتزمين بالأماكن المخصصة لهم سواء داخل سويقة الخضروات والفاكهة أو بسويقة الأسماك التى تم إنشاؤها مؤخرًا، أو المتواجدين على الأرصفة وحرم وجانبى الطريق بأنه سيتم بالتوالى مواصلة وتكثيف تنظيم حملات الإزالة المكبرة لهم على مدار الأيام القادمة، وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المتعدين والمخالفين منهم. 

ضرورة الالتزام بتنفيذ أعمال التوسعة للطريق

وأثناء جولته التفقدية شدد اللواء أشرف عطية على ضرورة الالتزام بتنفيذ أعمال التوسعة للطريق بداية من أعمال التغطية وحتى كوبرى الشيخ عيسى بالجوزيرة لخلق متنفس حضارى للمواطنين، مع تنفيذ أعمال اللاندسكيب والدهانات والتشجير والتجميل والإضاءة، على أن يتم بالتوازى توحيد الموقف الداخلى لسيارات السيرفيس ليكون مجمع متكامل للسيارات، مع وضع لوحات إرشادية وتعريفية بالسويقات سواء للخضروات والفاكهة أو الأسماك.  

 وخلال جولته التفقدية حرص محافظ أسوان على الإستماع للمطالب الجماهيرية وتكليف المسئولين بتلبيتها ووضع الحلول الجذرية لها وفقًا للإمكانيات المتاحة. 

ورافق محافظ أسوان خلال جدلته كلا من: الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، وأيضًا نواب رئيس المدينة. 

وفى سياق آخر كان قد استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السيد دان يانتشنغ نائب عمدة مدينة تشون تشين الصينية، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية، وأيضًا المهندسة دينا إبراهيم مدير وحدة التعاون الدولى.

جاء ذلك فى إطار الاهتمام المتواصل باستقبال كافة الوفود سواء على المستوى الدولى أو المحلى لزيارة المعالم السياحية والمناطق الأثرية، فضلًا عن التعرف على المقومات الطبيعية والاستثمارية التى تتمتع بها عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.

محافظ أسوان جولة ميدانية السويقات منطقة السيل مول سوان

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