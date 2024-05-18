حشود في مقاهى أسوان لمتابعة مباراة الأهلي والترجى التونسي (صور)

شهدت عدد كبير من كافيهات أسوان، مساء اليوم، حشود كبير لجماهير النادى الأهلي لمشاهدة المباراة التى يتم اذاعتها عبر القنوات الرياضية، لفريق النادى الأهلي ضد الترجى التونسي.

توافد الأهالى علي المقاهي



وشهدت المقهى فى محافظة أسوان، مساء اليوم السبت، توافد إعداد عائلة من مشجعي النادى الأهلى لمشاهدة المباراة وتشجيع الفريق الذى يعشقونه.

وحرص أحدي أصحاب المقاهي بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، على أصطفاف الكراسي البلاستيكية ووضع شاشه عرض كبيرة فى الشارع حتي يستطيع تواجد اماكن للاعداد الهائلة من المشجعين.



وامتلئت المقاهي والشوارع فى محافظة أسوان بالصافرات وعبارات التشجيع النادى الأهلي ولاعبيه ليعبروا عن تمنياتهم بالفوز لفريقهم المفضل.



وانتهت أحداث الشوط الأول لمباراة النادى الأهلي والترجى التونسي بالتعادل السلبي للفريقين 0/0.

وفى سياق آخر كان قد توافد العديد من المواطنين على زيارة المتحف النوبى، علي مدار اليوم السبت، بأعتباره ضمن المعالم الأثرية البارزة علي مستوي بمحافظة، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمى للمتاحف والتى يتم فتح جميع المواقع خلاله للزيارة بالمجان.

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