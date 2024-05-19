الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسوان يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

محافظ أسوان باللجان
محافظ أسوان باللجان

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لجان الامتحانات في مدرسة الفصول الإعدادية الملحقة بالثانوية بنات، والتي تضم 244 طالبة بواقع 12 لجنة امتحانية، كما قام بزيارة مدرسة الدكتور طه حسين الإعدادية للبنين، والتي تضم 223 طالبًا داخل 11 لجنة امتحانية،ضمن إجمالي 302 لجنة تضم 27,120 طالب وطالبة بأنظمة (عام - لغات - رياضي - خاص - دمج) على مستوى الإدارات التعليمية الخمس.

ومن المقرر الانتهاء من امتحانات الشهادة الإعدادية في 23 مايو الحالي، وجاءت هذه الزيارة في إطار متابعة محافظ أسوان المستمرة والاطمئنان على انتظام سير امتحانات الفصل الثاني لنهاية العام الدراسي 2023/2024 للشهادة الإعدادية.

ورافق المحافظ خلال جولته اللواء ياسر عبد الشافي، السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم.

 

وأطمئن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على أن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، مع تهيئة الأجواء لأداء الطلاب للامتحانات بسهولة ويسر، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق التدابير الوقائية وضمان التهوية الجيدة وتوفير مبردات المياه حفاظًا على سلامة وصحة المعلمين والمراقبين وجميع العاملين في العملية التعليمية.

ووجه محافظ أسوان بضرورة أن يتم الاستمرار على نفس المستوى من النظافة العامة في محيط المدارس، بجانب ضرورة انتظام تواجد الزائرة الصحية لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لأي حالات طارئة.

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IMG-20240519-WA0016
IMG-20240519-WA0016
محافظ أسوان امتحانات الشهادة الاعدادية مدرسة الفصول الإعدادية الملحقة بالثانوية بنات اللجان

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