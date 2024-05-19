الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسوان يوجه برفع نواتج التراكمات من أعمال تطهير مصرف السيل

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان

استكمل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جولته الصباحية بمناطق حى شرق المدينة حيث تفقد الأعمال الجارية بسويقة كوبرى دبورة بالحكروب، وأيضًا مشروع تغطية مصرف السيل، ومشروع خان أسوان التجارى. 

ورافق محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، وأيضًا نواب رئيس المدينة. 

 

رفع التراكمات لمشروع تغطية مصرف السيل بسرعة 

 

وخلال جولته كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الشركة المنفذة لمشروع تغطية مصرف السيل بسرعة رفع التراكمات الناتجة من أعمال التطهير للقضاء على التشويهات البصرية والروائح الكريهة بما يتواكب مع أعمال التطوير والتجميل التى سيتم تنفيذها بالمنطقة بشكل كامل. 

وشدد محافظ أسوان، على أن يتم بالتوازى الاهتمام بتكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل بالمنطقة السكنية على جانبى مصرف السيل، ووجه أشرف عطية بأن يتم الاستثمار الأمثل لمشروع خان أسوان، وخاصة أن المشروع متوقف منذ سنوات عديدة، ويضم 121 محل داخل طابقين، تواكبًا مع الرؤية المستقبلية للمحافظة لإعادة إحياء المشروعات المتوقفة، وتحقيق العوائد الإيجابية منها. 

 

وطالب محافظ أسوان باستكمال أعمال الأرصفة المدعمة بالبلدورات، علاوة على أعمال الدهانات للأرصفة وساحة انتظار السيارات لإضفاء اللمسة الجمالية على مدخل مدينة أسوان الشمالى، وخاصة أن هذا الطريق الحيوى يشهد كثافة مرورية عالية ويربط جنوب وشرق المدينة بشمالها. 

محافظ أسوان جولة ميدانية مصرف السيل رفع التراكمات أعمال التطوير

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