اختل توازنها.. مصرع طفلة سقطت من "الثالث" فى أوسيم

لقيت طفلة في العقد الأول من عمرها مصرعها، وذلك إثر سقوطها من الطابق الثالث عقب اختلال توازنها أثناء اللهو بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة.

وتلقى المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط طفلة من علو بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

نتيجة الفحص والتحري

وبالفحص والتحري تبين العثور على جثة طفلة في العقد الأول من عمرها بها آثار كسور ونزيف وسط بركة من الدماء، وبعمل التحريات وسؤال أسرة المتوفاة أفادوا بسقوطها من الطابق الثالث عقب اختلال توازنها أثناء لهوها بالشقة محل سكنها، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.