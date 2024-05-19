الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اختل توازنها.. مصرع طفلة سقطت من "الثالث" فى أوسيم

اسعاف
اسعاف

لقيت طفلة في العقد الأول من عمرها مصرعها، وذلك إثر سقوطها من الطابق الثالث عقب اختلال توازنها أثناء اللهو بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة.

وتلقى المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط طفلة من علو بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

نتيجة الفحص والتحري

وبالفحص والتحري تبين العثور على جثة طفلة في العقد الأول من عمرها بها آثار كسور ونزيف وسط بركة من الدماء، وبعمل التحريات وسؤال أسرة المتوفاة أفادوا بسقوطها من الطابق الثالث عقب اختلال توازنها أثناء لهوها بالشقة محل سكنها، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

txt

تأجيل محاكمة متهمة بقتل زوجها في أوسيم لـ2 يونيو

txt

عذاب في ربيع العمر.. "سلمى" ضحية والديها في أوسيم

 

مصرع طفلة اوسيم الجيزة مركز شرطة أوسيم مديرية أمن الجيزة

مواد متعلقة

اصطدام سيارة مواد غذائية برصيف الدائرى فى اتجاه أكتوبر

"علقة موت".. قرار من النيابة حول تحرش سائق بسيدة فى الجيزة

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة طالب الإعدادية بمدينة أكتوبر

خنقها بجنزير.. إيداع المتهم بقتل زوجته بالجيزة مستشفى الأمراض النفسية

تفاصيل التحقيقات فى سقوط أسانسير وإصابة 7 موظفين ببرج المعز بالدقى.. صور

آخرهن نسرين طافش.. فنانات فى المحكمة وسجن النساء

قرارات عاجلة من النيابة حول تحرش سائق بطالب ثانوى فى أكتوبر

قتلتها ورنيت على أبويا.. قرار عاجل من النيابة حول خنق سائق لزوجته بالهرم

الأكثر قراءة

مصرع 6 وإصابة 13 إثر حادث تصادم على "الدائري" ببهتيم

ارتفاع فى الحرارة وألم بالمفاصل.. فحوصات طبية اليوم للملك سلمان

طلبت التحريات في مقتل الطفلة "غزل" في مشاجرة بالسيدة زينب

مفاجأة.. أبوتريكة مطلوب للتحقيق رغم "رفع اسمه من قوائم الإرهاب"

سيدة تخلع زوجها والسبب: بيضرب العيال بسلك الشاحن

مصرع 6 وإصابة 19 فى حادث تصادم أتوبيس على الطريق الدائرى بشبرا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر العربية.. فى القمة

لواء.حمدى البطران

فى مديح العطس

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

د.أحمد الخميسى

كنا نغنى ذات يوم

أحمد بهاء الدين شعبان

الكيان الصهيونى النازى ومرضه العضال! «1»

ماجد حبته

مستمرون فى العدل الدولية

د. منى حلمى

لم يدرك عظمته النادرة

علي سعدة

عندما يتحالف الروتين والفساد ضد المواطن

صور

فى غياب والده.. محمد عدوية يستقبل عزاء والدته

افتتاح كأس الأمم الإفريقية للساق الواحدة

اكتشف عظمة الحضارة المصرية فى المتحف القومى للحضارات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 226 للعدوان.. الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين فى كل مناطق غزة

إسرائيل تدمر أكثر من 600 مسجد فى غزة منذ 7 أكتوبر

تشطر القطاع نصفين.. ماذا تستهدف إسرائيل من إنشاء منطقة عازلة فى غزة؟