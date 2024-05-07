الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة متهمة بقتل زوجها في أوسيم لـ2 يونيو

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة ربة منزل، في اتهامها بقتل زوجها من غير إصرار أو ترصد، لجلسة 2 يونيو المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار عماد عطية، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أكسم عبدالوارث، وعماد أبوالحسن عبداللاه، وأمانة سر ماجد منير وأيمن القاضي.

وجاءت تفاصيل القضية التي حملت رقم 18161 لسنة 2023 جنايات مركز أوسيم، والمقيدة برقم 4440 لسنة 2023 كلى شمال الجيزة، بأن خلافًا بين المتهمة والمجني عليه، نشب على إثره مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين، فتعدت عليه المتهمة ضربًا باستخدام سلاح أبيض بأن سددت له عدة طعنات استقرت بمناطق متفرقة بجسده.

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وقالت المتهمة «سومة.ع. ه»، في تحقيقات النيابة، إنها قررت إثر خلافات زوجية فيما بينها وبين المجني عليه وبعد مشادة بينهما، ضرب «صلاح.خ. ز» من غير سبق إصرار ولا ترصد، وذلك إثر خلاف سابق فيما بينهما.

وجاء تقرير الطب الشرعي بأن الجرح طعني طوله حوالي 13 سم يقع أسفل الصدر وأعلى البطن على الخط المنصف الأمامي، ويظهر من خلاله الأنسجة الرخوة والعضلات مقابلة، جرح طعني طوله حوالي 3 سم يقع أعلي البطن يسار الخط المنصف الأمامي.

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