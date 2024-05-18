"الشعب الجمهوري" ينظم ندوة تثقيفية عن النظم السياسية ودور الأحزاب

استكملت أمانة التثقيف والتدريب السياسي المركزية بحزب الشعب الجمهوري، دورتها التدريبية بعنوان، "النظم السياسية والتنظيم الحزبي"، لأمانتي الحزب بمحافظتي قنا وبني سويف، وذلك لتطوير مفاهيم المتدربين على النظم السياسية ودور الأحزاب، ومؤسسات الدولة، والهيكل التنظيمي، ولائحة الحزب.

جاء ذلك بحضور الدكتور كريم سالم أمين أمانة التثقيف والتدريب السياسي المركزية، والدكتور ولاء عراقيب أمين مساعد أمانة التدريب والتثقيف السياسي المركزية، فضلًا عن هيئة مكتب أمانتي قنا وبني سويف، وكذلك أمناء المراكز والأقسام بالمحافظتين.



وتناول الدكتور كريم سالم خلال الدورة التدريبية دور الأحزاب السياسية التي تعد بمثابة حلقة الوصل الرئيسية بين الشعب والسلطة، وكذلك دور العمل الحزبي ذات الصبغة الوطنية والذي يسعى إلى خلق حالة من الرضا الشعبي؛ إذ يستهدف بكل إمكانياته التعبير عن رغبات الشعب، في ضوء آليات ديمقراطية أقرها الدستور؛ وبناء عليه تتنامى قوة الحزب السياسي من حالة التناغم الواضحة مع جمهوره الذي يسانده ويؤازره ومن ثم يعبر عن تطلعاته الآنية والمستقبلية.



من جانبه تناول الدكتور ولاء عراقيب تعدد الأدوار الحزبية والتي تهتم بنشر الثقافة السياسية لدى الشعب، وتحرص على تجديدها في ضوء المستجدات والتغيرات التي تطرأ على الساحتين المحلية والعالمية بما يعمل على تجديد الثقافة وتنمية الوعي السياسي، ويمثل ذلك دورًا تعليميًا وتثقيفيًا للحزب، بما يسمى بالرسالة السامية التي تشارك في تشكيل البنى المعرفية الصحيحة لدى جموع المواطنين.



يذكر أن هذه الدورة ضمن سلسلة دورات متتالية تستهدف الأمانة المركزية تنظيمها، لكافة محافطات الجمهورية، لرفع كفاءة كوادر الحزب السياسية.

فيما نظم الحزب في محافظة أسيوط احتفالية بـ “عيد العمال”، تم خلالهما تكريم العمال والموظفين المتميزين تقديرًا لجهودهم.

كما نظمت أمانة محافظة سوهاج احتفالية أيضًا بـ" عيد العمال"، تم خلالها تكريم 60 عاملًا "خدمات معاونة".



