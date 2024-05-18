السبت 18 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عبد الوكيل أبو القاسم: إنقاذ الصحافة القومية يبدأ باستغلال الأصول وتوفير الإمكانيات للعاملين بها

عبد الوكيل أبو القاسم
عبد الوكيل أبو القاسم

قال عبدالوكيل أبو القاسم، المرشح لعضوية الجمعية العمومية عن الصحفيين بمؤسسة روزاليوسف، إن المؤسسات الصحفية القومية قادرة على تجاوز أزماتها المتراكمة، وما زالت تمتلك القدرة على المنافسة وتقديم محتواها المتميز، رغم ما تواجهه من تحديات عديدة، أبرزها النمو المتسارع للذكاء الاصطناعى، وما يوفره من أدوات لإنتاج المحتوى، مضيفا: لكن يجب وضع خطط علمية لمواكبة الواقع والتقنيات الحديثة التى أثرت بشكل كبير على عمل الصحافة الورقية تحديدا.

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المؤسسات الصحفية القومية لديهات إمكانيات بشرية هائلة

 

وأشار في بيان له إلى أن المؤسسات الصحفية القومية لديهات إمكانيات بشرية هائلة، ولكنها تحتاج إلى سرعة التحرك لإدارة الأصول غير المستغلة، وتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين بها، مؤكدا أنه ترشح لدورة ثانية لاستكمال الأعمال التى شارك بها فى الدورة السابقة، للحفاظ على استقرار المؤسسة العريقة، والمشاركة فى محاولات النهوض بها وذلك وفق الاختصاصات التى حددها القانون.

وأكد المرشح على عضوية الجمعية العمومية، أنه نجح خلال الدورة السابقة بمشاركة زملائه فى المؤسسات الصحفية الأخرى فى إحداث تعديلات جوهرية على اللائحة الإدارية الموحدة لصالح الزملاء، بالإضافة إلى تفعيل الترقيات الدورية والتى كانت قد توقفت منذ عدة سنوات.

وتابع المرشح على عضوية الجمعية العمومية: أنه سيعمل خلال المرحلة القادمة، للحفاظ على حقوق الزملاء فى تفعيل الترقيات الدورية بشكل منتظم، وزيادة قيمة منحة الإنتاج السنوية بنسبة تراعى الظروف الاقتصادية التى يعانى منها الجميع وزيادة منح المناسبات، والاستمرار فى المطالبة بإلغاء مستقطع الضرائب من بدل التدريب والتكنولوجيا من خلال الجهات الشرعية لذلك.


وأوضح أبو القاسم، أن الهيئة الوطنية للصحافة لديها قواعد بيانات لجميع الأصول التى تملكها المؤسسات الصحفية، ومنها روزاليوسف، وهناك لجنة تم تشكيلها "لجنة الاستثمار والأصول"، استقرت خلال الدورة المنتهية على عدة أفكار قيدت تحت الدراسة والمتابعة لاستغلال أصول المؤسسة، ومنحت الهيئة مهلة للمؤسسة لتقديم دراسات جدوى تفصيلية لمشروعات تصلح للتنفيذ والاستثمار.

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