السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجاهد الزيات: التعنت الإسرائيلي أدى لفشل أي جهود لتحقيق الهدنة في قطاع غزة

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

كشف الدكتور محمد مجاهد الزيات مستشار المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن نفي مصر بشأن عدم انسحابها من دعواها أمام محكمة العدل الدولية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن محاولة الجانب الإسرائيلي بالشائعات يعني أنه يعكس جزء كبير من التوتر في الشارع الإسرائيلي وحتى على مستوى القيادة الإسرائيلية.

وأضاف أن هناك مواقف إسرائيلية اعتبرتها مصر تمس الدور المصر بصفة عامة والجهود المبزولة لتحقق السلام ولتحقق الهدنة ولكن التعنت الإسرائيلي أدى إلى فشل أي جهود مبزولة لتحقق الهدنة فكانت المواقف المصرية رفضة للممارسات الاسرائيلية.

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