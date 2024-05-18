تبادل إطلاق النار لا يتوقف بين المقاومة والاحتلال في رفح الفلسطينية

كشف عوض الغنام، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، عن تطور الأوضاع في الجانب المصري من معبر رفح.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية" إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إنه لا يتوقف تبادل إطلاق بين الطرفين المقامة الفلسطينية والعدوان الاسرائيلي من جانب آخر على مدار الساعة منذ ساعات متأخرة بالأمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأضاف عوض الغنام، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان هناك شدة في احتدام المعارك بينهم مع الساعات الأولى من الصباح حيث أعلنت حماس أنها قامت بتفخيخ أحد المنازل وتم قتل نحو 15 جنديا إسرائيليا.