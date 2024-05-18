السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدبولى: الدولة تعى أهمية النهوض بريادة الأعمال فى ضخ استثمارات تخطت 2 مليار دولار

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

حضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قمة Rise up للشركات الناشئة فى المتحف المصرى الكبير.

وتابع: "مهتمون بمجال ريادة الأعمال لأهميته في تسريع النمو الاقتصادي وتحقيق رؤية مصر 2030، والدولة تعي أهمية النهوض بمجال ريادة الأعمال في ضخ استثمارات تخطت 2 مليار دولار".

وأوضح، أن الدولة تسعى لتقديم الدعم والحوافز لتطوير السياسات الخاصة بمجال ريادة الأعمال به لتواكب سرعة ووتيرة التحديات، مشيرًا إلى أن مستقبل مصر يعتمد على قدرتنا على الابتكار والإبداع، موضحًا أنه سيتم تنظيم مؤتمر الاستثمار شهر يونيو القادم بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز الشراكة.

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