عماد الدين حسين: إسرائيل تتفنن في اختلاق أخبار كاذبة للتشويش على موقف مصر

علق عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، ما الذي تنشده آلة الكذب والتضليل الصهيونية من مثل تلك الشائعات بخبر نفي ما نشرته وسائل علام إسرائيلية بأن مصر يعني تتراجع عن الانضمام لدعوة جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن هذه هي إسرائيل منذ نشاءتها ومنذ زرعها في المنطقة سنة 48 أثناء النكبة أو ما سمي بالنكبة العربية الأولى.

وأضاف أن اسرائيل تتفنن طوال وقت في اختلاق أخبار كذبة أو مبتورة أو مشوّهة وأحيانًا ترويج والهدف واضح هدف هو التشويش على موقف مصر وإظهار مصر أنها تتراجع عما إلتزمت به وعما أعلنته.

وأشار إلى أن هذه ليست هي أول كاذبة تفرخها إسرائيل والمؤكد أنها لن تكون الأخيرة كل من يتابع الصحافة الإسرائيلية وتصريحات المسؤلون الإسرائيليين سوف يرحب بنمط واضح من الكذب وإذا كانوا يكذبون على شعبهم بما يتعلق بالكثير من التطورات والأحداث خصوصا ببدأ من 7 أكتوبر الماضي وحتى الآن.