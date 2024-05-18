السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قناة الإخبارية: السعودية أول دولة تستضيف كأس العالم بشكل منفرد بمشاركة 48 منتخبًا

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

كشفت قناة الإخبارية السعودية، عن استضافة المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم 2034 بشكل منفرد دون خوض أي مباراة خارجها.

وأكدت القناة السعودية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أكد أن السعودية ستصبح أول دولة تستضيف كأس العالم بشكله الجديد بمشاركة 48 منتخبًا منفردة دون الاشتراك مع دولة أخرى.

وسيتم توزيع 108 مباريات وهي عدد مباريات البطولة على جميع مناطق المملكة العربية السعودية.

كما ستتم زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 48 بدايةً من النسخة المقبلة في 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وستقام بطولة كأس العالم 2030 في إسبانيا والبرتغال والمغرب، كما سيتم لعب 3 مباريات في أوروجواي وباراجواي والأرجنتين.

وسبق أن أعلن جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، عن حصول السعودية على حق تنظيم كأس العالم 2034 بعدما لم تتقدم أي بلد أخرى بملف لاستضافة البطولة سوى المملكة العربية السعودية.

وأعلن السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في وقت سابق، استضافة المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.
ونشر إنفانتينو رسالة عبر حسابه على "إنستجرام" جاء فيها "سيتم تنظيم أعظم عرض على الأرض من قبل كندا والمكسيك والولايات المتحدة في عام 2026 - في أمريكا الشمالية. من المقرر أن تتم استضافة النسختين المقبلتين من كأس العالم FIFA في إفريقيا ( المغرب) وأوروبا (البرتغال وإسبانيا) - مع إقامة ثلاث مباريات احتفالية في أمريكا الجنوبية (🇦🇷 الأرجنتين، 🇵🇾 باراجواي و🇺🇾 الأوروجواي) - في عام 2030 وفي آسيا (المملكة العربية السعودية) في عام 2034. ستشارك ثلاث نسخ وخمس قارات وعشر دول في تنظيم المباريات في البطولة - وهذا ما يجعل كرة القدم عالمية حقًا!".

وأضاف "تمت الموافقة على عمليات تقديم العطاءات بالإجماع من خلال مجلس FIFA - حيث يتم تمثيل جميع الاتحادات القارية الستة - بعد حوار بناء ومشاورات مكثفة. شكرًا لكل من شارك في هذا التبادل الإيجابي".

اقرأ أيضًا.. رسميًا.. المملكة العربية السعودية تنظم كأس العالم 2034

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