رسميا.. المملكة العربية السعودية تنظم كأس العالم 2034

أعلن السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، استضافة المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.

ونشر إنفانتينو رسالة عبر حسابه على “إنستجرام” جاء فيها:"سيتم تنظيم أعظم عرض على الأرض من قبل كندا المكسيك والولايات المتحدة في عام 2026 - في أمريكا الشمالية. من المقرر أن تتم استضافة النسختين المقبلتين من كأس العالم FIFA في أفريقيا ( المغرب) وأوروبا (البرتغال وإسبانيا) - مع إقامة ثلاث مباريات احتفالية في أمريكا الجنوبية (🇦🇷 الأرجنتين، 🇵🇾 باراجواي و🇺🇾 الأوروجواي) - في عام 2030 وفي آسيا (المملكة العربية السعودية) في عام 2034. ستشارك ثلاث نسخ وخمس قارات وعشر دول في تنظيم المباريات في البطولة - وهذا ما يجعل كرة القدم عالمية حقًا!".

وأضاف:"تمت الموافقة على عمليات تقديم العطاءات بالإجماع من خلال مجلس FIFA - حيث يتم تمثيل جميع الاتحادات القارية الستة - بعد حوار بناء ومشاورات مكثفة. شكرا لكل من شارك في هذا التبادل الإيجابي".

وزاد:"إن كرة القدم توحد العالم بشكل لا مثيل له في أي رياضة أخرى، وكأس العالم لكرة القدم هو العرض المثالي لرسالة الوحدة والشمول، فضلًا عن تقديم توضيح مهم لكيفية التقاء الثقافات المختلفة معًا وتمكنها من التعلم وفهم بعضها البعض بشكل أفضل".

وأردف:"وبينما نعيش في عالم منقسم وعدواني بشكل متزايد، فإننا نظهر مرة أخرى أن كرة القدم، الرياضة العالمية الرائدة، تتحد بشكل لا مثيل له. نحن جميعًا نحتاج إلى مناسبات الوحدة هذه، وبطولات كأس العالم المقبلة توفر قوة فريدة من نوعها لتحقيق الخير في هذا الصدد".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، قد أعلن اليوم الثلاثاء، تلقيه طلب ترشيح وحيد فقط لاستضافة بطولة كأس العالم 2034.

وكان فيفا، قد أعلن فتح باب الترشح لاستضافة مونديال 2034، داعيًا دول اتحادي آسيا وأوقيانوسيا للتقدم بطلباتهم لتنظيم العُرس العالمي.

ونشر فيفا، بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله أنه تلقى طلبًا واحدًا فقط من الاتحاد السعودي لكرة القدم، لتنظيم المملكة للمونديال، وهو الملف الوحيد بعد نهاية باب الترشح.

وأوضح فيفا، أنه من المتوقع الإعلان عن البلد المستضيف لبطولة كأس العالم 2034، في الربع الأخير من عام 2024 القادم.

وحسب البيان، فانطلاقًا من لوائح الفيفا، ستُجري إدارة الاتحاد حوارًا مباشرًا مع الأطراف صاحبة ملفات الترشّح لضمان استلام ملفات مكتملة وشاملة وتقييمها بحسب متطلبات الحد الأدنى للاستضافة التي صادق عليها مجلس الفيفا مسبقًا.

وسيركز الحوار على المجالات التي حظيت بالأولوية في الرؤية العامة لهذا الحدث، وأبرز المعايير المعمول بها من بنية تحتية وخدمات والجانب التجاري والاستدامة وحقوق الإنسان.

وسينشر الفيفا لاحقًا تقييمه وتقاريره، وفي حال تمت تلبية هذه المتطلبات، ستقوم الاتحادات الوطنية المجتمعة في مؤتمر FIFA بتعيين الدولة/ الدول المستضيفة للنسخة المقبلة.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، أفسح الطريق أمام نظيره السعودي لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.