الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شادى لـ"الشاهد": تمت إعادة هيكلة الاقتصاد فى 2016 لضمان وصول الدعم لمستحقيه

الدكتور محمد شادي
الدكتور محمد شادي

كشف الدكتور محمد شادي، خبير الاقتصاد السياسي، عن علاقة الأزمات والاقتصاد.

أضاف خلال حوار ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، اليوم الجمعة: "الاقتصادان الروسي والأوكراني استفادا من الحرب لأنهما منتجان للموارد الأولية التي ارتفعت سعرها بعد الحرب ويتم تصديرها للأسواق المختلفة.

وأشار إلى أنه تمت إعادة هيكلة الاقتصاد في 2016 علي أساس هيكلة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه وكذلك إصلاح السياسة النقدية.

وتابع: "في 2016 كان لمصر بيت واقف مبني علي أعمدة غير سليمة، لأن الأسس غير سليمة، وبالتالي تمت تسميته الإصلاح الهيكلي والدولة كانت تتحمل نفقات كبيرة جدًا في أماكن غير مفيدة، مثل الدعم الذي لم يكن لمستحقيه وكان يعاقب المستحق في الدعم، وهو الراجل الذي لديه احتياج وغير قادر لفترة معينة ولفئات معينة من الناس، والدعم في مصر كان لكل الناس وكان دعما استهلاكيا".

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