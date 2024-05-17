الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حسن سلامة: الإدارة الأمريكية تمارس النفاق السياسي لأغراض إعلامية وانتخابية

غزة
غزة

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن الإدارة الأمريكية تمارس النفاق السياسي لأغراض إعلامية وانتخابية محضة، لافتًا إلى أنه منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم لم نسمع سوى تصريحات إعلامية، ولم نرى إجراء واحدًا يقول "أوقفوا العدوان على المدنيين".

وأضاف الدكتور حسن سلامة خلال لقاءه ببرنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر قناة الحياة، أن الصفقات الخاصة بالسلاح استمرت كما حزم الدعم المالي حتى الآن، حتى عندما نسمع اليوم عن وجود خلافات بين بايدن ونتنياهو، فهو في النهاية خلاف "مفتعل" لامتصاص حالة الغضب العالمي، خاصة بعد اشتعال الجامعات الأمريكية بالمظاهرات دعمًا للقضية الفلسطينية ورغبة في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة. 

وأوضح أن الشوارع الأوروبية والرأي العام العالمي تغير، لافتًا إلى أن كل ذلك كان نتيجة للجهد المصري. 

حسن سلامة برنامج بصراحة الادارة الامريكية القضية الفلسطينية العدوان الإسرائيلى

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