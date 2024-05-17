الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القوات المسلحة تفتتح نادى وفندق "رويال جويل" المنصورة بعد انتهاء أعمال تطويره

القوات المسلحة
القوات المسلحة

استمرارًا لجهود التطوير والتحديث بالمنشآت الاجتماعية والخدمية التابعة للقوات المسلحة لتقديم خدماتها المختلفة للعسكريين والمدنيين بمختلف محافظات الجمهورية، افتتحت إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة نادى وفندق "رويال جويل" المنصورة بعد تطويره وتحديثه وفقًا لأرقى مستويات الخدمة الفندقية.

وتضمنت مراسم الافتتاح عرضا تقديميا للأعمال الإنشائية والخدمية التى تم تنفيذها داخل الفندق، فضلًا عن أعمال التنسيق الحضارى بما يعزز دور النادى فى خدمة المجتمع المحلى والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء محافظة الدقهلية.

حضر مراسم الافتتاح اللواء أ. ح / محرز عبدالوهاب محرز مساعد وزير الدفاع واللواء أ. ح / أمجد محمد عبدربه مدير إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة والقيادات التنفيذية والشعبية وعدد من طلاب جامعة المنصورة.

الأكثر قراءة

«ما تجربوش مصر».. تفاصيل أخطر 10 أيام فى العلاقات بين القاهرة وتل أبيب

الحقد يقتل خطيب مسجد ببورسعيد.. الأمن يضبط المتهمين والشهود: "رجموا منزله بالحجارة"

وسط حضور أكبر جمعية عمومية.. تفاصيل انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة (صور)

نتنياهو غاضباً: "القلب ينفطر" بعد انتشال جثث الرهائن فى غزة

وفاة أحمد نوير مراسل "بى إن سبورتس" فى القاهرة

وجهة سياحية عالمية.. "المنتزة" درة حدائق الإسكندرية تتجمل بعد تطويرها (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «2»

ماجد حبته

السلام والاستقرار.. أو الدمار

سارة شريف

قصة كرامة

د. محمد سالم أبو عاصى يكتب: فى أصول المناظرات

محمد عبدالعزيز

فنان لكل محافظة.. مطلب بسيط ومشروع

د.كريمة الحفناوى

دول أمريكا اللاتينية ونصرة القضية الفلسطينية

صور

قمة Riseup لرواد الأعمال بالمتحف المصري الكبير

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو غاضباً: "القلب ينفطر" بعد انتشال جثث الرهائن فى غزة

وثيقة أمنية إسرائيلية تُحذر: حكم غزة بعد الحرب مكلف جدًا ولا يمكن تحمله أبدًا

"خلافات جديدة".. ماذا حدث بين نتنياهو وبن غفير فى جلسة "الكابينيت" اليوم؟