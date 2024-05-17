القوات المسلحة تفتتح نادى وفندق "رويال جويل" المنصورة بعد انتهاء أعمال تطويره

استمرارًا لجهود التطوير والتحديث بالمنشآت الاجتماعية والخدمية التابعة للقوات المسلحة لتقديم خدماتها المختلفة للعسكريين والمدنيين بمختلف محافظات الجمهورية، افتتحت إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة نادى وفندق "رويال جويل" المنصورة بعد تطويره وتحديثه وفقًا لأرقى مستويات الخدمة الفندقية.

وتضمنت مراسم الافتتاح عرضا تقديميا للأعمال الإنشائية والخدمية التى تم تنفيذها داخل الفندق، فضلًا عن أعمال التنسيق الحضارى بما يعزز دور النادى فى خدمة المجتمع المحلى والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء محافظة الدقهلية.

حضر مراسم الافتتاح اللواء أ. ح / محرز عبدالوهاب محرز مساعد وزير الدفاع واللواء أ. ح / أمجد محمد عبدربه مدير إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة والقيادات التنفيذية والشعبية وعدد من طلاب جامعة المنصورة.