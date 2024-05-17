استشهاد 31 شخصا في غارات إسرائيلية على غزة خلال 24 ساعة ماضية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن 31 شخصا على الأقل استشهدوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقتلت الغارات الإسرائيلية ما لا يقل عن 31 شخصا وأصابت 56 آخرين في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في القطاع يوم الجمعة.

وأضافت الوزارة أن عدد القتلى جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر تجاوز الآن 35300 شخص، بالإضافة إلى 79261 جريحًا، كما أنها لا تفرق بين الضحايا بين المقاتلين والمدنيين.

ولا يتضمن التقرير في أرقامه عدة آلاف من الأشخاص الذين يعتقد أنهم مفقودون في غزة منذ 7 أكتوبر.

الغارات الإسرائيلية على القطاع تؤدي إلى مقتل المزيد

وفي وقت سابق من صباح الجمعة، قال مسؤولون في الدفاع المدني وصحفيون محليون إن الغارات الإسرائيلية على القطاع أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة آخرين.

أسفرت غارة جوية على مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، بحسب مسؤولي الدفاع المدني الذين وصلوا إلى مكان الحادث وقاموا بإجلاء عدد من الجرحى.

وشهدت منطقة جباليا شمال قطاع غزة عمليات قتالية مكثفة في الأيام الأخيرة. استقبل مستشفى في شمال غزة عدة جثث والعديد من الجرحى بعد الغارات الإسرائيلية يوم الخميس، وفقا لما ذكره مراسل شبكة سي إن إن.

وسمع دوي إطلاق نار متواصل طوال ليلة الخميس وحتى الجمعة في جباليا، بحسب سكان المنطقة.

وقال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان يوم الخميس، إن الجيش الإسرائيلي اجتاح جباليا وعزل مستوطنة بيت حانون شمال شرق البلاد.

وفي هجوم منفصل على مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، قُتل أربعة أشخاص على الأقل عندما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مدرسة الجاعوني، التي تؤوي النازحين. وشاهد صحافيون محليون وصول الجثامين إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.