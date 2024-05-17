الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بوتين يعلن تحويل خاركيف الأوكرانية لمنطقة عازلة

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن روسيا لا تخطط للاستيلاء على مدينة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا، لكنها تنشئ منطقة عازلة في المدينة بهدف حماية المناطق الحدودية هناك.

بوتين: ما حدث في خاركيف خطأهم باستهداف الأحياء السكنية فى المناطق الحدودية

وقال بوتين، وفقًا لمقطع فيديو تم نشره على موقع الكرملين: "عندما يتعلق الأمر بما يحدث حول خاركيف، هذا هو خطأهم أيضًا.. لأنهم كانوا يقفون ويستمرون للأسف في استهداف الأحياء السكنية في المناطق الحدودية، بما في ذلك بلجورود، وقد قلت علنًا إنه إذا استمر هذا الأمر، فسنضطر إلى إنشاء منطقة آمنة، منطقة صحية. هذا هو ما نقوم به"، مضيفا: "أما بالنسبة لخاركيف فليس لدينا خطط لأخذها اليوم".

 

ودخلت القوات الروسية أوكرانيا قرب خاركيف، ثاني أكبر المدن الأوكرانية، منذ أسبوع، لتفتح جبهة شمالية شرقية جديدة في الحرب التي تدور رحاها إلى حد بعيد في الشرق والجنوب منذ أكثر من عامين.

وجاءت تصريحات الرئيس بوتين، التي تم تسليمها خلال رحلة مستمرة له إلى الصين، بعد أن ضربت أوكرانيا الأراضي الروسية وبين شبه جزيرة القرم المحتلة بهجوم على نطاق واسع دون طيار، اليوم الجمعة، ما أشعل النار في مصفاة نفط ومقتل شخصين، حسبما نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مسئولين روسيين.

 

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روسيا: قواتنا حررت 12 بلدة فى مقاطعة خاركيف خلال أسبوع

 

الدفاعات الروسية تُسقط أكثر من 50 مُسيّرة أوكرانية

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "إن الدفاعات الجوية أسقطت 51 طائرة دون طيار أوكرانية على شبه جزيرة القرم، و44 على منطقة كراسنودار، وستة على منطقة بلجورود.. وأشعلت هجمات الطائرات دون طيار مصفاة نفطية في كراسنودار، على الرغم من أن المسئولين قالوا إن الحريق قد تم إطفاؤه بسرعة"، وفقًا لصحيفة "موسكو تايمز".

وفي منطقة بلجورود، قال الحاكم المحلي فياتشيسلاف غدركوف في برقية: "إن طائرة كاميكاز دون طيار قتلت أمًا وطفلًا صغيرًا كانا راكبين في سيارة".

خاركيف بوتين منطقة عازلة أوكرانيا الحرب الروسية ـ الأوكرانية

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