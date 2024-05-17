الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أكسيوس: ديمقراطيون بالكونجرس ينتقدون تمرير مشروع قانون إرسال الأسلحة لإسرائيل

مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي

قال موقع "أكسيوس" الإخباري، اليوم، إن مجموعة من الديمقراطيين المؤيدين لإسرائيل في مجلس النواب الأمريكي، الذين عارضوا مشروع قرار وافق عليه المجلس يقيد قدرة الرئيس جو بايدن على حجب الأسلحة عن إسرائيل، قد وجهوا انتقادات قوية للتصويت ووصفوه بأنه محاولة "مخجلة" لاستخدام إسرائيل والجالية اليهودية في الصراع السياسي بأمريكا.

وفي محاولة من الجمهوريين لزيادة الضغط على بايدن، صوت مجلس النواب الأمريكي، أمس، بأغلبية 224 صوتًا مقابل 187 لتمرير مشروع قانون من شأنه أن يجبر الرئيس الأمريكي على توفير "التسليم الفوري" للمساعدات العسكرية التي أقرها الكونجرس لإسرائيل.

 

 

وذكر "أكسيوس" أن النواب الديمقراطيين دعوا رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، إلى التوقف عن ممارسة مشاريع القوانين الأحادية الجانب وإعادة الإجماع الحزبي دعمًا لإسرائيل.

وقال المشرعون، في بيان إدانة: "إننا على أهبة الاستعداد للعمل مع زملائنا الجمهوريين لضمان بقاء العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ثابتة، وتفكيك حماس، وإعادة جميع المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة".

وأشار "أكسيوس" إلى أن ثمانية من الموقّعين على البيان هم من اليهود، بمن في ذلك مؤيدو إسرائيل المخلصون مثل النواب براد شنايدر (ديمقراطي من إلينوي)، وديبي واسرمان شولتز (ديمقراطية من فلوريدا)، وكاثي مانينغ (ديمقراطية من ولاية نورث كارولاينا).

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النواب الأمريكى يلزم بايدن بإرسال أسلحة لإسرائيل

 

وحصل مشروع القانون، الذي سيقوض قدرة بايدن على حجب أو وقف أو إلغاء أي شحنات أسلحة يقرها الكونجرس لإسرائيل، على 16 صوتا ديمقراطيا، لكن من غير المرجح أن يحصل على تصويت في مجلس الشيوخ. وقال البيت الأبيض: "إن بايدن سيستخدم حق النقض ضده"، وفقًا لـ"أكسيوس".

وفي رسالتهم، أشار المشرعون الديمقراطيون إلى أن مشروع القانون الجمهوري "يفتقر إلى راعي ديمقراطي واحد"، واعتبروا التصويت بمثابة محاولة لإجبارهم على الاختيار بين البقاء موالين لبايدن ودعم إسرائيل.

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