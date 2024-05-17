عمرو المنيرى: مظاهرات فى جامعات غربية للمطالبة بوقف إطلاق النار فى غزة

قال عمرو المنيري، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن بعض الدول الغربية في الاتحاد الأوروبي تعارض ممارسات الكيان الصهيوني في غزة بصورة كبيرة.

ممارسات إسرائيل الوحشية

وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية" عمرو المنيري، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الدول الغربية بشكل عام لا تؤيد ما تفعله إسرائيل في غزة الآن، مشيرًا إلى أن هناك ضغطًا جديدًا من قِبل الدول الغربية على الكيان الصهيوني لوقف الممارسات الوحشية التي يقوم بها الاحتلال بحق الإنسانية الفلسطينية.

اعتصام الجامعات الدولية

وأضاف في حديثه، أن هناك حقائق ظهرت في جلسة محكمة العدل الدولية، معبرًا: "هناك اعتصام في أكثر من ٦ جامعات في بروكسل لإحياء ذكرى النكبة، كما أن هناك اعتصامًا في جامعات عالمية أخرى مثل اعتصام جامعات هولندا وبعض الدول المجاورة".

وتابع: "بالتزامن مع محاكمة محكمة العدل الدولية لإسرائيل ظهر ضغط شعبي كبير عالمي على الكيان الصهيوني لوقف إطلاق النار في غزة سريعًا".