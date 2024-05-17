الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس مدينة بورفؤاد يوجّه بمعالجة الهبوط الأرضى بمحيط المطابق العمومية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد ببورسعيد، اليوم، موقع الهبوط الأرضي بمحيط شارع العباس بن عبدالمطلب، رافقة مسئولو الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومحمد رفعت سكرتير المدينة، والمهندسة رانيا منير مدير الإدارة الهندسية، والمهندسة ريهام نجيب مدير إدارة المشروعات، والمهندس وليد البوهي مدير إدارة الطرق، ومهندسو الشركة المنفذة لأعمال التطوير.

وأكد الدكتور إسلام بهنساوي أن المنطقة تعرضت لهبوط أرضي بصفة متكررة خلال الفترة السابقة، موجهًا الأجهزة التنفيذية المعنية بإعمال إجراءاتها لإصلاح الهبوط، ووضع الحلول الجذرية للمشكلة لعدم تكرارها مرة أخرى، مؤكدًا حرص أجهزة المدينة على توفير أفضل الخدمات للمواطنين.

وشدد رئيس مدينة بورفؤاد على ضرورة رفع مطابق الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قبل الانتهاء من أعمال الرصف لتكون في نفس مستوى الطبقة الأسفلتية.

وأوضح رئيس مدينة بورفؤاد أن أعمال التطوير تشمل أعمال رصف وتوسعة الطريق، وتأسيس بعض الأماكن انتظار للسيارات، ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية.

كما وجَّه رئيس مدينة بورفؤاد بضرورة مراعاة مقاييس الجودة وتكثيف العمل لضمان الانتهاء من أعمال الرصف طبقا للبرنامج الزمني المحدد لفتح الطريق أمام حركة السيارات وتحقيق السيولة المرورية، وذلك في إطار جهود أجهزة المدينة التنفيذية للارتقاء بمنظومة الطرق، وتماشيًا مع خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع والطرق الداخلية.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
- شارع بورسعيد بورسعيد بورفؤاد مياه الشرب الصرف

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