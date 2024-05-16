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محافظات

16 طلب تصالح على مخالفات البناء بحى الضواحى فى بورسعيد

طلب تصالح على مخالفات
طلب تصالح على مخالفات البناء

واصلت سمر الموافى، رئيس حى الضواحى ببورسعيد، صباح اليوم، تفقد ومتابعة مستجدات سير العمل في تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء داخل المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

ووجهت رئيس الحى خلال جولتها بالعمل على تسهيل إجراءات تلقى طلبات التصالح وتذليل كل العقبات، موضحًة أن جولتها التفقدية جاءت في إطار الاهتمام بملف التصالح في مخالفات البناء خلال الفترة الحالية ومتابعة مستجدات سير العمل في تنفيذ إجراءات تلقي طلبات التصالح والتأكد من تقديم كل التسهيلات اللازمة للمواطنين.

وأوضحت أنه تم حتى الآن تلقى 16 طلبا للتصالح في مخالفات البناء من المواطنين، واطمأنت رئيس الحى من العاملين بالمركز على تطبيق المنظومة الجديدة لتلقي طلبات التصالح بكل سهولة ويسر، مؤكدة ضرورة إنجاز أكبر قدر ممكن من ملفات التصالح في أقل وقت ممكن موجهه بتوفير كل سبل الراحة للمواطنين.

رئيس حى الضواحى تلقينا 16 طلبًا من طلبات التصالح 

وأشارت رئيس الحي إلى متابعة ملف التصالح في مخالفات البناء على مدار اليوم لمتابعة تلقى طلبات التصالح من المواطنين وتذليل أي معوقات، مؤكدة اتخاذ كل الإجراءات وتوفير كل التسهيلات اللازمة للتيسير على المواطنين.

ونوهت إلى أنه تم الانتهاء من تدريب العاملين على بنود قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات، مشددة على ضرورة الإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد التي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء تيسيرا على المواطنين.

واختتمت بأن قانون التصالح الجديد أتاح للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات حتى التصوير الجوي بتاريخ 17-12-2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.

طلب تصالح على مخالفات البناء
طلب تصالح على مخالفات البناء
طلب تصالح على مخالفات البناء
طلب تصالح على مخالفات البناء
طلب تصالح على مخالفات البناء
طلب تصالح على مخالفات البناء
بورسعيد مخالفات البناء تصالح المركز التكنولوجي

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