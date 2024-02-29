أيام قليلة ويخرج قانون التصالح الجديد 2024 إلى النور ليتم تطبيقه من المواطنين من مختلف المحافظات لتقنين أوضاعهم في العقارات المخالفة، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

أيام قليلة ويخرج للنور.. تفاصيل قانون التصالح الجديد 2024

ننشر في التقرير التالي التفاصيل المتعلقة بقانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية التي نالت موافقة مجلس النواب وفي انتظار موافقة رئيس المجلس الوزراء.

قانون التصالح الجديد 2024

وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح يمكن التقدم بطلب تصالح على النموذج رقم (1) المرفق بهذه اللائحة مرفق معها صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.

شهادة تحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الادارة المحلية

أي مستند يدل على أن المخالفة المطلوب التصالح عليها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه.

التكلفة في قانون التصالح الجديد 2024

يكون رسم فحص الطلب المقدم للتصالح والذي يتم دفعه باي وسيلة من الوسائل الدفع بخلاف الدفع غير النقدي تكون القيمة كالتالي

إجمالي المساحة حتى 250 م2 بالمدة تبلغ 500 جنيه وفي القرى وتوابعها 125 جنيها. أكثر من 250 م2 حتى 500 م 2 بالمدن 1000 جنيه وبالقرى وتوابعها 250. أكثر من 500 م2 حتى 1000 م2 بالمدن 2000 جنيه وبالقرى وتوابعها 1000 جنيه. اكثر من 1000 م2 حتى 2000 م2 بالمدن 3000 جنيه وبالقرى وتوابعها 2000 جنيه. اكثر من 2000 م2 حتى 4000 م2 بالمدن 4000 جنيه وبالقرى وتوابعها 3500 جنيه. اكثر من 4000 م2 بالمدن 5000 جنيه وبالقرى وتوابعها 5000 جنيه.

ويمكن معرفة مقابل جدية التصالح المنصوص عليه بالمادة (6) من قانون التصالح بنسبة 25% من قيمة مقابل التصالح طبقا للمساحة الواردة بطلب التصالح ويتم سدادها نقدًا وبأي وسيلة دفع بخلاف الدفع النقدي وبحد أقصى للمبالغ في الجدول التالي

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