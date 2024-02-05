تواصل إزالة مخالفات البناء والظواهر العشوائية بمدينة الشيخ زايد

كلف المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، الإدارات المختصة بالجهاز، بمواصلة رصد وإزالة مخالفات البناء والظواهر العشوائية بالمدينة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء العشوائي.

وأوضح المهندس أحمد عبدالرازق، أنه تمت الإزالة الفورية لمخالفة بناء بالقطعة رقم 100 بالحي الثامن المجاورة الثالثة، لبناء زيادة في غرف السطح، والقطعة رقم 82 بالحي 16 مجاورة2، لزيادة في غرف السطح.

وفي ذات السياق، صرح المهندس أحمد محمد عبد الرازق، بأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع سير مركبات ( التروسيكل ) في مدينة الشيخ زايد، وجارِ تركيب لافتات تحذيرية بعدد من المداخل والطرق الرئيسية للمدينة لمنع سير المركبات الثلاثية ( التروسيكل )، وذلك في إطار القضاء على الظواهر العشوائية ولإحكام السيطرة على المداخل الرئيسية للمدينة

وقال رئيس الجهاز، إنه سيتم التحفظ على المركبات وتطبيق عقوبة الغرامة الفورية لكل مركبة ( تروسيكل ) يتم ضبطها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقًا للقانون واللوائح، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وقاد المهندس أحمد عبدالرازق، حملة مسائية لإزالة الإشغالات والقضاء على الظواهر العشوائية بالحي الـ13 بالمجاورات ( 1، 2، 3، 4) يرافقه مسئولو الجهاز، وبمشاركة جميع الإدارات التنفيذية.

وأوضح رئيس الجهاز أن الحملة أسفرت عن إزالة العديد من الإشغالات والتحفظ على عددٍ من الأدوات، وإيداعها بمخازن المضبوطات لحين اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، لافتًا إلى أن جهاز المدينة لن يسمح بتلك المخالفات، وسيتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية حيالها.

وشدد رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، على ضرورة المتابعة بشكل دوري لمنع سير المركبات المذكورة، وكذا استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات بالمدينة حتى الانتهاء من آخر مخالفة، وذلك في إطار النهوض بالمدينة لتكون على رأس المدن الجديدة.