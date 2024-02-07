الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد السجينى: 2.8 مليون طلب مقدم للتصالح فى مخالفات البناء

النائب أحمد السجيني
النائب أحمد السجيني

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة اتخذت خطوة للأمام في ملف التعدي على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أنه انتهى منذ قليل من جلسة مهمة للجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بحضور محافظ كفر الشيخ لمناقشة مخالفات البناء لا سيما أنها من أكثر المحافظات انفلاتا في مخالفات البناء. 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"،  أن مجلس الوزراء يتحرك بقوة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية واتخاذ إجراءات رادعة ضد من يتعدى على الأراضي الزراعية.

حبس وعزل أي موظف تغاضى عن التعدي على الأراضي الزراعية

وأكد، أنه سيتم حبس وعزل أي موظف تغاضى عن التعدي على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن لجنة الإدارة المحلية تعمل على تيسير إجراءات الحصول على تراخيص البناء، بناء على توجيهات الرئيس السيسي بـ تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء. 

وتابع أن هناك 2.8 مليون طلب مقدم للتصالح في مخالفات البناء، متوقعا قبول أغلب الطلبات بنسبة تقارب الـ90% مع زيادة الإقبال خلال الفترة المقبلة لتوفيق الأوضاع للتصالح في مخالفات البناء. 

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