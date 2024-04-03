الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

قيادى بمستقبل وطن: قانون التصالح فى مخالفات البناء يحل مشكلة 2.8 مليون أسرة

عماد نجيب
عماد نجيب

قال عماد نجيب، القيادى بحزب مستقبل وطن، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الجديد والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب موافقة الحكومة على اللائحة التنفيذية سيحل مشكلة متوارثة لسنوات طويلة.

وأوضح نجيب، أن هناك 2.8 مليون طلب تصالح على مستوى الجمهورية في المخالفات المختلفة، وجاء القانون الجديد ليحل مشكلة أصحاب هذه الطلبات بشكل جذري، حيث تلاشى التشريع الجديد الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، إضافة للتيسير على المواطنين في الإجراءات الخاصة بالتصالح، وتشجيعهم بالتقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة.

وأكد عماد نجيب، أن القانون الجديد يعمل أيضًا على التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية للعقار أو الوحدة السكنية قبل التصالح حفاظًا على الأرواح، في الوقت الذي أتاح التصالح على بعض المخالفات التي كانت محظورة بضوابط محددة وصارمة، وذلك في خطوة الغرض منها حل المشكلة وفي نفس الوقت الحفاظ على السلامة الإنشائية.

 

txt

قيادى بـ"مستقبل وطن": خطاب تنصيب الرئيس خارطة طريق جديدة للدولة المصرية

txt

مستقبل وطن يواصل تنظيم حملات "إفطار مسافر" بالأقصر

وأضاف نجيب، أن القانون أجاز لذوي الشأن الذين رُفضت طلباتهم القانون رقم 17 لسنة 2019 القديم ولم تنقضِ المُدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة طبقًا لأحكام قانون التصالح  الجديد خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة، وهذه كانت من أهم وأبرز المطالب من قبل المواطنين ممن رفضت طلباتهم.

وأشار نجيب، إلى أن القانون خطوة جادة من قِبل الحكومة لحل هذه المشكلة والحفاظ على الثروة العقارية ومنع البناء المخالف والعشوائي نهائيًا في ظل الجهود المبذولة من قِبل الدولة للقضاء على العشوائيات وفي نفس الوقت ليتناسب الوضع مع الجمهورية الجديدة.

عماد نجيب مستقبل وطن قانون التصالح مخالفات البناء القانون الجديد

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الفطر والإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2024

إجازة عيد الفطر أولها.. مواعيد الاجازات الرسمية في مصر 2024

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-4-2024

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 24.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة HD

عاجل: الحكومة تعلن رسميًا عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى