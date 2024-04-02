الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مستقبل وطن يواصل تنظيم حملات "إفطار مسافر" بالأقصر

جانب من حملة الافطار
جانب من حملة الافطار

أعلن  حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، برئاسة الدكتور محمد العماري أمين الحزب، ومحمد عمران أمين التنظيم، عن استمرارية حملة إفطار مسافر حتى نهاية شهر رمضان الكريم.


وقال أمين تنظيم مركز أرمنت، الدكتور إسماعيل السعدي، إن حملة "إفطار مسافر" تستهدف عددا كبيرا من المواطنين والمارة، وذلك منذ بداية الشهر الكريم، خاصة المسافرين على الطرقات السريعة من خلال أعضاء الحزب، قبل آذان المغرب. 
 

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وأضاف أنه من المقرر أن تستمر المبادرات الخاصة بتجهيز الوجبات، وإفطار المسافرين، وقوافل الخير التي تنتشر بمراكز المحافظة حتى نهاية الشهر الكريم بتوجيهات من الأمانة المركزية للحزب والتي تهدف للتخفيف عن المواطنين.

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