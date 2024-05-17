الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"توأم الروح".. لبلبة وعادل إمام فن وصداقة أكثر من 30 عاما

لبلبة وعادل إمام
لبلبة وعادل إمام

دائما ما ترتبط "لبلبة" باسم الفنان عادل إمام فى جميع المناسبات التي تخصه، وذلك بسبب علاقة الصداقة القوية التى تربط الثنائي لأكثر من 30 عامًا. 

تنوعت تصريحات لبلبة من قبل عن الزعيم عادل إمام وقالت عنه: "عيشت معاه أكثر ما عشت مع أخواتى ودوقت معاه طعم النجاح"، أيضا: "لم أرى قط أن عادل إمام اتغير وعشريتى معاه عشرة طويلة وهو شخص محبوب ويمتلك جماهيرية عريضة جدًا، يوجد انسجام بينا والجمهور بيحبنا مع بعض". 

قالت لبلبلة أيضا عن الزعيم في تصريحات تلفزيونية: “إحنا فى كاريزما مع بعض من سنوات طويلة ماضية، أنا وعادل إمام عشرة طويلة وعملنا آخر مسلسلين (صاحب السعادة) و(مأمون وشركاه)، أنا بعتبر كل مسلسل فيهم 5 أفلام، بنشتغل 7 شهور وكل يوم مع بعض وبناكل ونفكر ونمثل مع بعض، أنا عاشرت سينمائيين والأستاذ عادل إمام أكتر ما عشت مع أهلي في بيتي".

أقرا أيضًا

txt

"الإصلاح والنهضة": مصر تواصل جهودها دوليا لدعم حقوق الشعب الفلسطيني

تذكرت لبلبة أحد المواقف التي جمعتها بالزعيم وحكته بقولها: "وقت مرض والدتي مسابنيش وكان خايف عليا ولما ماتت كنا قاعدين في العزا وقالي كلي عشان خسيتي وبقيتي تقرفي الكلب والناس لقوني بضحك أثناء العزا".

وكانت قد خصت لبلبة “الدستور” بتهنئة الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ84 والذي يحل غدا الجمعة 17 مايو.

وقالت: “كل سنة وانت طيب يا أطيب قلب وأجمل وأحلى إنسان في حياتي، انت أعظم إنسان أخلص لفنه وأعمالك محفورة في وجدان الناس ضحكتنا وبكتنا في نفس الوقت”.

ويعد عادل إمام أحد أبرز وأقوى عمالقة السينما المصرية، ولد بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية انتقل إلى حي السيدة زينب بمدينة القاهرة صغيرا، حيث كان والده موظفا بأحد المصانع الحكومية، وحصل على بكالوريوس الزراعة في جامعة القاهرة، متزوج وله ثلاثة أولاد، رامي خريج الجامعة الأمريكية، وهو أيضًا مخرج وموسيقي، والممثل محمد إمام، وابنته الوحيدة سارة.

أسرار علاقة لبلبة وأحمد زكي الفنانة الكبيرة لبلبة عادل امام الفنانة القديرة لبلبة النجمة لبلبة

مواد متعلقة

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تغتال قائدًا فى سلاح الجو التابع لحزب الله اللبنانى

الأكثر قراءة

وفاة أحمد نوير مراسل "بى إن سبورتس" فى القاهرة

عاجل| كولر يستقر على تشكيل الأهلى لمواجهة الترجى بنهائى دورى أبطال إفريقيا

جمع عار ومفرد عقد.. إجابة أسئلة اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2024 المحيرة

نعت نفسها قبل موتها.. وفاة تيك توكر مصرية شهيرة (فيديو)

"كانت لابسه سواريه ومقدرتش أمسك نفسى".. اعترافات سائق أوبر فى "اغتصاب فتاة مدينة نصر" (فيديو)

تصريحات مثيرة فى المؤتمر الصحفي الأخير لـ "كلوب" قبل رحيله عن ليفربول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد سالم أبو عاصى يكتب: فى أصول المناظرات

محمد عبدالعزيز

فنان لكل محافظة.. مطلب بسيط ومشروع

د.كريمة الحفناوى

دول أمريكا اللاتينية ونصرة القضية الفلسطينية

حسين دعسة

بين نكبة ومؤتمر.. استعادة النكبة فى حرب غزة

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «1-2»

ماجد حبته

عقلاء فى تل أبيب!

د هند جاد

إلى كل فتاة: السيارة فيها مُتحرش

منى رجب

أهمية أن نتكاتف لحماية الوطن

صور

قمة Riseup لرواد الأعمال بالمتحف المصري الكبير

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

محطة تل أبيب

المزيد

باستثناء أمريكا.. دول غربية تحث إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولى فى غزة

جامعة جنت البلجيكية تقطع علاقاتها مع ثلاث مؤسسات إسرائيلية

اليوم 224 للعدوان.. المجازر الإسرائيلية متواصلة فى كل مناطق غزة