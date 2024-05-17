"توأم الروح".. لبلبة وعادل إمام فن وصداقة أكثر من 30 عاما

دائما ما ترتبط "لبلبة" باسم الفنان عادل إمام فى جميع المناسبات التي تخصه، وذلك بسبب علاقة الصداقة القوية التى تربط الثنائي لأكثر من 30 عامًا.

تنوعت تصريحات لبلبة من قبل عن الزعيم عادل إمام وقالت عنه: "عيشت معاه أكثر ما عشت مع أخواتى ودوقت معاه طعم النجاح"، أيضا: "لم أرى قط أن عادل إمام اتغير وعشريتى معاه عشرة طويلة وهو شخص محبوب ويمتلك جماهيرية عريضة جدًا، يوجد انسجام بينا والجمهور بيحبنا مع بعض".

قالت لبلبلة أيضا عن الزعيم في تصريحات تلفزيونية: “إحنا فى كاريزما مع بعض من سنوات طويلة ماضية، أنا وعادل إمام عشرة طويلة وعملنا آخر مسلسلين (صاحب السعادة) و(مأمون وشركاه)، أنا بعتبر كل مسلسل فيهم 5 أفلام، بنشتغل 7 شهور وكل يوم مع بعض وبناكل ونفكر ونمثل مع بعض، أنا عاشرت سينمائيين والأستاذ عادل إمام أكتر ما عشت مع أهلي في بيتي".

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تذكرت لبلبة أحد المواقف التي جمعتها بالزعيم وحكته بقولها: "وقت مرض والدتي مسابنيش وكان خايف عليا ولما ماتت كنا قاعدين في العزا وقالي كلي عشان خسيتي وبقيتي تقرفي الكلب والناس لقوني بضحك أثناء العزا".

وكانت قد خصت لبلبة “الدستور” بتهنئة الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ84 والذي يحل غدا الجمعة 17 مايو.

وقالت: “كل سنة وانت طيب يا أطيب قلب وأجمل وأحلى إنسان في حياتي، انت أعظم إنسان أخلص لفنه وأعمالك محفورة في وجدان الناس ضحكتنا وبكتنا في نفس الوقت”.

ويعد عادل إمام أحد أبرز وأقوى عمالقة السينما المصرية، ولد بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية انتقل إلى حي السيدة زينب بمدينة القاهرة صغيرا، حيث كان والده موظفا بأحد المصانع الحكومية، وحصل على بكالوريوس الزراعة في جامعة القاهرة، متزوج وله ثلاثة أولاد، رامي خريج الجامعة الأمريكية، وهو أيضًا مخرج وموسيقي، والممثل محمد إمام، وابنته الوحيدة سارة.