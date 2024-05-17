الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز

أستاذ علوم سياسية: الدور المصرى مقدر وحظى بإشادات عديدة من القادة العرب

الدكتور إكرام بدر
الدكتور إكرام بدر الدين

قال الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية، إن نقاط البيان الختامي للقمة العربية أمس، تعكس التوافق في الرؤية العربية تجاه تحديات المنطقة سواء فرادى أو التي تواجه الأمن القومي العربي بصفة عامة.

دول عربية عديدة أصبحت الدولة الوطنية ومؤسساتها فيها مهددة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن دولًا عربية عديدة أصبحت الدولة الوطنية فيها مهددة، ومؤسسات الدولة مهددة وكذلك وحدة جيوشها وتعاني من عدم استقرار واختلال الأمن ومنازعات طائفية وسياسية وتصل الأمور إلى مرحلة الحرب الأهلية والاقتتال الداخلي.

وتابع: "ويحدث نتيجة ذلك وجود تدخلات من أطراف أخرى إقليمية ودولية تزيد من خطورة الموقف".

تهديدات أمنية واستراتيجية واقتصادية متعددة تواجه الدول العربية

وأوضح الدكتور إكرام بدر الدين أن القمة العربية في المنامة جرى عقدها في ظل ظروف وتحديات خطيرة واستثنائية على وجه الخصوص، تواجه الدول العربية على مختلف المستويات، حيث إن هناك تهديدات أمنية واستراتيجية واقتصادية، وعلى رأس هذه التهديدات التطورات المتلاحقة التي تحدث في غزة نتيجة للعدوان الإسرائيلي الوحشي المستمر منذ 8 أشهر حتى الآن.

وأكد أنه بين كل 3 مساكن في غزة، تم قصف وتدمير 2، أي بنسبة 66% من المساكن تم تدميرها، علاوة على عدد الشهداء الذي تجاوز الـ35 ألفًا، مشيرًا إلى أن هناك إشادة من القادة العرب بالدور المصري الذي عمل على الوصول إلى نزع فتيل الأزمة المتكررة في إطار الثوابت المصرية.

القمة العربية قمة المنامة الدور المصري الرئيس السيسي غزة

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