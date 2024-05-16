العرابي لـ"الشاهد": إسرائيل تستهدف تحويل غزة لمنطقة منكوبة غير قابلة للحياة

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إنه على حد كبير كانت توقعاته تسير مع ما يجري حاليا، ولكن لم يتوقع الرد العام الدولي الذي انتصر للحق الفلسطيني، وكان مفاجأة كبيرة بالنسبة له.

وأضاف خلال حوار ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، اليوم الخميس، أنه منذ 7 أكتوبر كنت متوقعا ماتقوم به إسرائيل بكل هذه الوحشية والشراسة لأن إسرائيل أهينت إهانة بالغة في ذلك اليوم.

وتابع: "إسرائيل تتحرك دائما في إطار أن تكون لهم اليد العليا في الإقليم، بغض النظر عن اتساقها مع الإقليم، وذلك لأن إسرائيل خرجت متطلبات الإقليم بما فعلته منذ يوم 8 أكتوبر الماضي، باستعمال القوة المفرطة والأسلوب الوحشي في التعامل مع الشعب الفلسطيني".

وواصل: "وحشية إسرائيل دفعت الرأي العام الدولي لمساندة القضية الفلسطينية، عكس ما كان في الأيام الأولى من الحرب حيث دعم الرأي العام الدولي موقف إسرائيل، نظرا لحسن استغلال إسرائيل الصور التي تم نشرها في عملية طوفان الأقصى، ولكن سوء إدارة الحكومة الإسرائيلية والسياسة استطاعت بهذا الغشم في التعامل انقلب الأمر عليهم بهذا الشكل، لدرجة أن هناك دولة هامة بالنسبة لإسرائيل فكرت في وقف تصدير السلاح لإسرائيل وإرسال مساعدات لفلسطين، إذا نحن أمام مشهد كان سهلا توقعه في البداية وضرورة أن يكون هناك رد فعل قوي لإسرائيل، ولكن ليس بهذا الدمار والعنف".

واستطرد: "الأسلوب الإسرائيلي أراد إبلاغ رسالة أنه يستطيع تدمير فلسطين في الفترة القادمة، ويجعلها مكانا غير قابل للحياة، وهذا مايفسره الأرقام التي تشير إلى إزالة الركام فقط وليس إعادة البناء من حيث الوقت والتكلفة الاقتصادية، وهو رصد واضح لإعطاء النموذج أن يكون القطاع منطقة منكوبة، وبذلك تخرج غزة من المعادلة حسب تصوره، وحتى ـرنه بدأ يمارس نفس الأسلوب في "الضفة الغربية" ولكن بنمط أقل حدة".

وذكر: "نحن أمام تصور إسرائيلي واضح استغل الحدث يوم 7 أكتوبر في وضع سياسته مرة أخرى مترجمة في شكل واقع يفرضه علينا وعلى العالم، في الوقت الذي تمارس فيه الإدارة الأمريكية أسلوبا محيرا، وتعتبر إسرائيل ولاية من الولايات الأمريكية".