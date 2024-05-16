الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

العرابى لـ"الشاهد": حرب المدن تغير شكلها بفضل المقاومة الفلسطينية فى 7 أكتوبر

السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن الموقف الأمريكي محير ولأنه عام الانتخابات، أدارت أمريكا الموقف بشكل هزلي حيث ترسل السلاح إلى إسرائيل، في الوقت الذي ترسل فيه المساعدات إلى أهل غزة.

وأضاف خلال حوار ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، اليوم الخميس، أنه لدينا خطوة مقبلة تحتاج إلى قدر من التأمل، وهو الميناء الذي يتم بناوه، ووجود جنود أمريكان على الأرض، وبهذا دخلت أمريكا على المسافة صفر مع الفلسطينيين، وما يترتب عليه من مقتل أحد الجنود الأمريكان ورد فعل الأمريكان على هذا المشهد.

وتابع: "الأمور معقدة تعقيدا كبيرا جدا في هذه المنطقة الصغيرة، ولكن الإعجاز في عدة أشياء، حيث وجود عدة مستشفى عملاقة في غزة، وهي منطقة صغيرة جدا، وبالنظر إلى الإمكانيات والطرق وقدرة المقاومة على فرض أسلوب "تكنيك جديد"، سيدرس فيما بعد، وهي أمور أولى بالدراسة والتدقيق.

وأكد العرابي أن شكل حرب المدن تغير تغيرا ملحوظا بعد 7 أكتوبر 2023، بفضل المقاومة الفلسطينية، والتي أرست قواعد جديدة لحرب المدن بعد أن كان لها نمط معين، مشيرا إلى أننا أمام متغيرات جديدة وسريعة وحادة تحتاج جهدا كبيرا للمتابعة.

العرابي محمد العرابي السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق الشاهد

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