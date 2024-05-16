الخميس 16 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"واجهنا خبل منذ اليوم الأول".. يوسف زيدان يكشف أهداف مؤسسة "تكوين"

يوسف زيدان - عدسة:
يوسف زيدان - عدسة: حسن مسعد

كشف الدكتور والمفكر يوسف زيدان، الأسباب الحقيقية وراء الهجوم على مؤسسة تكوين، مؤكدا أن من يتحدثوا باسم الدين وشوهوه على مدار عقود هم من هاجموا المؤسسة.

وقال خلال حوار ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون"،: "مؤسسة تكوين هدفها الأساسي تحريك للراكد الثقافي، ولأن الخلاف السياسي بين الدول المتجاورة تتجاوزه الثقافة، ولدينا أمثلة على شاكلة المغرب والجزائر، والسعودية واليمن".

وتابع: "الاضطراب التجاوري بين علاقات الدول انعكس على أداء وزارات الثقافة، لذا كان الاهتمام بطريقة التفكير وإعادة بناء المفاهيم العامة".

وأكد أن المنتدى كان غير رسمي أو حكومي للتحريك في المجال الثقافي العام وهو الاهتمام بطريقة التفكير وإعادة بناء المفاهيم العامة، مبينا: "كتير من الناس تحمسوا للفكرة وقالوا عايزين ايه وقعدنا نرتب لكل هذه الأمور في العلن في بيوتنا أو كافيه ولم تكن هناك أمورا سرية والمنسق قدم طلب ولكن الدولة المصرية بدورها تتابع الأمر قالت أن يتم عمله داخل المتحف المصري".

وواصل: "أول يوم بليل معرفش ايه حصل وأنا قلت دي حالة خبل ولكن تاني يوم زادت حالة العدائية للمنتدى وللمؤسسة".

يوسف زيدان الدين الثقافة المفكر يوسف زيدان أهداف مؤسسة تكوين

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