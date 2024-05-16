الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

العرابى لـ"الشاهد": مصر سارت على خط رفيع بين المبادئ والمصالح بالأزمة الروسية الأوكرانية

السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إننا اليوم في إطار محددات جديدة تختلف عن التي كانت قائمة منذ سنوات، وأهمها أن النصر منقوص والهزيمة غير كاملة، وإطالة أمد الأزمات.

وأضاف خلال حوار ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، اليوم الخميس، أن تلك المحددات تتطلب منا تعاملا مختلفا عما كان لك في السنوات الماضية، وبالتالي التحرك في ذلك الإطار لتقصير مدة الأزمة، فأزمات مثل أوكرانيا وغزة وباب المندب حروب، تأثرت مصر اقتصاديا بها، لأن له أعباء اقتصادية علينا وعلى غيرنا.

وتابع: "الدور يختلف في ذلك الإطار، عليك أولا التوازن بين المصالح والمبادئ، وهي ثنائية مهمة جدا، ومصر مارستها في الأزمة الأوكرانية بدقة شديدة، وكانت مسار نظرة من الآخرين على أسلوبك في ذلك التوجه، حيث فكرة التصويت بالجمعية العامة انتصارا للمبادئ العامة، والقانون الدولي والأمم المتحدة، وفكرة الانتصار لمصالحك، إذ أنه من غير المجدي أن نخسر شريكين هامين مثل روسيا وأوكرانيا".

وواصل: "لنا مصالح مع الطرفين، سياحية زراعية، وسلاح، وكل أنواع المصالح، فعليك أن تسير بدقة شديدة جدا على هذا الخط الرفيع بين المبادئ والمصالح في إطار المحددات الجديدة". 

محمد العرابي السفير محمد العرابي أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية محمد الباز

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