تقضي العيد بجوار مقابر أبنائها الأربعة منذ 34 عاما: محدش يدعي على ولاده (فيديو)

“قاعدة جنب مقابرهم وبحتفل معاهم بعيد الأضحى المبارك على مدار 34 عاما وهفضل جنبهم لحد ما اموت”، هكذا تعيش سيدة داخل إحدى أحواش مقابر الشيخ رفعت بشرق النيل فى بنى سويف بجوار مقابر أولادها الأربعة بعد أن راحوا ضحايا حريق شب بمنزلهم عام 1990 منذ ما يقرب من 34 عاما، ومنذ ذلك الوقت وهى تجلس داخل المقابر بجوارهم لا تفارقهم لحظة واحدة.

"إحنا ولعنا يا أمي"

قدمت "الدستور" بثا مباشرا مع سيدة وتدعي نادية عبد الحميد سيد وشهرتها "أم أيمن" تبلغ من العمر 76 عاما كان لدي 5 أبناء، فقدت منهم 4 في ذلك الوقت وهم: سيد بالصف الأول الثانوي، وهدى بالصف الثالث الإعدادي، وإيمان بالصف الأول الإعدادي، وهند بالصف الرابع الابتدائي، عام 1990 بسبب حريق نشب نتيجة تسريب أسطوانة بوتاجاز، ثم اشتعال النيران من جار لنا، فكنت أعمل فى ذلك التوقيت عند طبيبة وفوجئت بأحد أبنائي يدخل علي العيادة وبه آثار حروق كبيرة في جسمه ويقول لي "إحنا ولعنا يا أمي".

مشهد وفاتهم لا يفارق ذهني وعندما اشاهد سيارة إسعاف أو أسمع صوتها اتعرض لحالة إغماء

استكملت الأم المكلومة حديثها ورجعت بالذاكرة للخلف: “أن الحريق اشتعل بالمنزل مما أدى إلى مصرع أبنائي الأربعة بعد نقلهم للمستشفى، وأنهم توفوا جميعآ خلال ساعة ونصف من الحادث، بالإضافة إلى 3 سيدات من الجيران حاولن السيطرة على الحريق ليفارقوا السبعة الحياة، فانا لن أنس ما حدث وسأظل صابرة محتسبة أولادى عند الله وربنا يصبرني، فمشهد وفاتهم لا يفارق ذهني وعندما أشاهد سيارة إسعاف أو أسمع صوتها أتعرض لحالة إغماء”.

تحذير للآباء والأمهات من الدعاء على أولادهم

حذرت السيدة الآباء والأمهات من الدعاء على أبنائهم، لأنها دائما كانت تدعو على أولادها عندما يتشاجروا بأن يخرجوا في "نعش واحد"، و"كأن باب السماء كان مفتوحا استجاب الله للدعاء وخرجوا جميعآ فى 4 نعوش وبتوقيت واحد"، حسب قولها.

تابعت السيدة أم أيمن: “منذ دفن أولادي فى المقابر وأنا أجلس بجوارهم على مدار 34 عاما، أتحدث إليهم كل ثانية، وأقضي معهم المناسبات السعيدة والأعياد، فلا أستطيع أن أنساهم يومًا أو يغيبون عني، فأنا أعيش داخل غرفة صغيرة داخل الحوش بجوار مقابرهم شتاء وصيف، أنا لم أجزع، صابرة أحتسب أولادي عند الله وأن يرزقهم الله بالجنة، فأنا أوصيت بدفني بجوار أبنائي الأربعة حتى أشعر بالراحة ولا نقارق بعضنا في الآخرة”.