الجمعة 17 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظة القاهرة تضبط أطنان سلع مخالفة للأسعار خلال شهر

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية مستمرة فى تكثيف أعمال الرقابة على كافة السلع، وضبط الأسواق وتكثيف الحملات بالتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين والطب البيطري والصحة ومفتشي الأغذية وشرطة المرافق ورؤساء الأحياء؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وفى هذا السياق، أشار ناصر ثابت مدير مديرية تموين القاهرة، إلى أن الأجهزة الرقابية بالمديرية تمكنت خلال هذا الشهر من ضبط سلع مجهولة المصدر ولا يوجد لها مستندات، وسلع مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، وأوكازيون وبيع بأزيد من السعر المدون على العبوة، وتضمنت ٢١ طن دقيق، و٢٠٠٠ كجم دواجن، و٢٤٠٠ كجم لحوم ومصنعات لحوم، و٢٢٠٠ كجم دهون مجمدة، و٢٠٨٣ كجم رنجة وأسماك مملحة، و٨٠٠ كجم مكرونة، و٧٥٠ كجم أرز، و٢٤٠ علبة سمن، و٣٠٠ زجاجة زيت، و١١٠ كجم سكر، و٣٥٠٠ كجم عسل نحل، و١٣٥٠ كجم زيت جوز هند، وقد تم تحرير ١١٩٧ محضرًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة المختصة.

وأضاف مدير مديرية التموين أن الأجهزة الرقابية بالمديرية تمكنت خلال هذا الشهر من تحرير ٢٢٥٨ محضرًا لمخابز ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وبيع خبز بأزيد من السعر الرسمى، وعدم وجود سجلات للمخبز أو إدارة مخبز دون ترخيص، وفى مجال المواد البترولية تم تحرير ٦٦ محضرًا ضمت بيع بوتاجاز بأزيد من السعر الرسمى، وتوقف محطات بنزين عن النشاط دون إذن.

حملات تموين ضبط سلع محافظ القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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